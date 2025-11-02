Get
27.5 C
Jakarta
Minggu, November 2, 2025
Jabar Pos

Geger, Bank RI dan Korea Selatan Bersatu, Tarik Tunai ATM Tanpa Kartu Jadi Kenyataan!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Geger, Bank RI dan Korea Selatan Bersatu, Tarik Tunai ATM Tanpa Kartu Jadi Kenyataan!
Jabarpos.id – PT Artajasa Pembayaran Elektronis, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah resmi menjalin kerjasama strategis dengan Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute (KFTC) melalui penandatanganan nota kesepahaman pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Langkah kolaboratif ini menandai era baru dalam sinergi antara dunia perbankan dan teknologi finansial, khususnya dalam memberikan kemudahan transaksi lintas negara bagi para nasabah.

Baca juga:  Mengenal Virus Mpox, Cacar Monyet Yang Ditetapkan Sebagai Darurat Kesehatan Global
Geger, Bank RI dan Korea Selatan Bersatu, Tarik Tunai ATM Tanpa Kartu Jadi Kenyataan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Inovasi yang akan segera hadir adalah memungkinkan nasabah bank-bank di Korea Selatan untuk melakukan penarikan tunai tanpa menggunakan kartu fisik di seluruh jaringan ATM Bank Woori Saudara. Proses penarikan akan memanfaatkan kode OTP (One-Time Password) yang dihasilkan secara dinamis melalui aplikasi mobile banking masing-masing nasabah.

Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah menciptakan ekosistem transaksi lintas negara yang lebih aman, efisien, dan terintegrasi, selaras dengan perkembangan pesat digitalisasi sistem pembayaran global.

Baca juga:  IHSG Terbang Tinggi di Akhir Pekan, Ada Apa?

Armand Hermawan, Direktur Utama Artajasa, menegaskan komitmen perusahaannya untuk terus menghadirkan solusi keuangan inovatif, inklusif, dan aman, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. "Ini adalah langkah signifikan dalam mendukung digitalisasi dan kenyamanan di industri perekonomian dan pariwisata, sekaligus memberdayakan masyarakat di era digital," ujarnya seperti dikutip jabarpos.id pada Minggu, 2 November 2025.

Baca juga:  Erik ten Hag Bantah Tuduhan Prioritaskan Mantan Pemain Ajax di MU

Sementara itu, CEO Bank Woori Saudara, Kim Eungchul, menyampaikan bahwa kolaborasi ini akan menjadi jembatan yang mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Korea Selatan. "Kami berharap layanan ini dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dengan mobilitas tinggi serta memperkuat hubungan keuangan antara kedua negara," tambahnya.

