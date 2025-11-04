Samator Indo Gas (AGII) Terpeleset, Laba Anjlok! Ada Apa?

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar kurang sedap datang dari PT Samator Indo Gas Tbk (AGII). Perusahaan gas industri ini mencatatkan penurunan laba yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2025. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp 60,6 miliar, merosot 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 80,9 miliar.

Meskipun pendapatan dari kontrak pelanggan mengalami kenaikan menjadi Rp 2,2 triliun dari sebelumnya Rp 2,1 triliun, namun beban pokok penjualan juga ikut terkerek naik menjadi Rp 1,19 triliun. Hal ini menyebabkan laba kotor AGII hanya naik tipis menjadi Rp 1,01 triliun dari Rp 955 miliar.

Beban penjualan dan beban umum administrasi juga mengalami peningkatan, masing-masing menjadi Rp 439 miliar dan Rp 260 miliar. Beban lain-lain bersih bahkan berbalik menjadi beban sebesar Rp 4,5 miliar, padahal sebelumnya mencatatkan penghasilan bersih Rp 4,01 miliar. Akibatnya, laba usaha AGII mengalami penurunan menjadi Rp 311,9 miliar dari Rp 318,7 miliar.

Penghasilan keuangan juga ikut menyusut menjadi Rp 11,8 miliar dari Rp 17,8 miliar, sementara beban keuangan justru melonjak menjadi Rp 247,4 miliar. Kondisi ini membuat laba sebelum pajak penghasilan anjlok menjadi Rp 76,3 miliar dari Rp 103,5 miliar. Setelah dikurangi beban pajak penghasilan, laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp 63,8 miliar, turun dari Rp 85,8 miliar pada kuartal III tahun lalu.

Meskipun demikian, posisi total aset AGII hingga kuartal III tahun ini tercatat membaik menjadi Rp 8,1 triliun dibandingkan akhir Desember 2024 yang sebesar Rp 8 triliun. Kinerja AGII ini tentu menjadi perhatian para investor dan pelaku pasar.