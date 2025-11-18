Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
32.5 C
Jakarta
Rabu, November 19, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Siap-Siap UMKM! Plafon KUR 2026 Tembus Angka Fantastis

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Siap-Siap UMKM! Plafon KUR 2026 Tembus Angka Fantastis
spot_img

Jabarpos.id – Kabar gembira bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia! Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengumumkan bahwa alokasi plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 akan melonjak menjadi Rp 320 triliun.

Angka ini mengalami kenaikan signifikan sekitar Rp 40 triliun dibandingkan plafon tahun 2025 yang sebesar Rp 280 triliun. "Alhamdulillah untuk tahun 2026 alokasi plafon program KUR ditambahkan menjadi Rp320 triliun, yang tahun 2025 itu Rp280 triliun," ujar Maman dalam rapat di DPR RI, dikutip jabarpos.id, Selasa (18/11).

Baca juga:  GOTO Siapkan Kejutan Akhir Tahun? RUPSLB Digelar, Merger Jadi Agenda?
Siap-Siap UMKM! Plafon KUR 2026 Tembus Angka Fantastis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Maman menjelaskan bahwa peningkatan plafon KUR ini merupakan wujud perhatian besar Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan. Kenaikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian UMKM untuk memastikan penyaluran KUR tepat sasaran, khususnya ke sektor produktif.

Hingga 15 November 2025, penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai 60% dari target tahun ini. Maman menyebutkan bahwa penyaluran KUR ke sektor produksi terus meningkat sejak tahun 2020. Tahun ini, untuk pertama kalinya, target penyaluran KUR ke sektor produksi tercapai, yaitu sebesar 60,7%.

Baca juga:  Rahasia Raup Cuan: Intip Modal Awal Alfamart dan Estimasi Balik Modal!

"Insya Allah sampai di Desember kita sampai di 61%," ungkapnya.

Kenaikan penyaluran KUR ke sektor produksi ini merupakan hasil kerja keras Kementerian UMKM bersama seluruh pemangku kepentingan. Total debitur yang menerima KUR pada tahun ini mencapai 4 juta orang.

spot_img
Artikel Sebelumnya
BTN Lepas Unit Syariah Era Baru Perbankan Syariah Dimulai

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
32.5 ° C
33.4 °
31.6 °
59 %
2.6kmh
40 %
Rab
31 °
Kam
33 °
Jum
28 °
Sab
32 °
Ming
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  