Siap-Siap UMKM! Plafon KUR 2026 Tembus Angka Fantastis

Jabarpos.id – Kabar gembira bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia! Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengumumkan bahwa alokasi plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 akan melonjak menjadi Rp 320 triliun.

Angka ini mengalami kenaikan signifikan sekitar Rp 40 triliun dibandingkan plafon tahun 2025 yang sebesar Rp 280 triliun. "Alhamdulillah untuk tahun 2026 alokasi plafon program KUR ditambahkan menjadi Rp320 triliun, yang tahun 2025 itu Rp280 triliun," ujar Maman dalam rapat di DPR RI, dikutip jabarpos.id, Selasa (18/11).

Maman menjelaskan bahwa peningkatan plafon KUR ini merupakan wujud perhatian besar Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan. Kenaikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian UMKM untuk memastikan penyaluran KUR tepat sasaran, khususnya ke sektor produktif.

Hingga 15 November 2025, penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai 60% dari target tahun ini. Maman menyebutkan bahwa penyaluran KUR ke sektor produksi terus meningkat sejak tahun 2020. Tahun ini, untuk pertama kalinya, target penyaluran KUR ke sektor produksi tercapai, yaitu sebesar 60,7%.

"Insya Allah sampai di Desember kita sampai di 61%," ungkapnya.

Kenaikan penyaluran KUR ke sektor produksi ini merupakan hasil kerja keras Kementerian UMKM bersama seluruh pemangku kepentingan. Total debitur yang menerima KUR pada tahun ini mencapai 4 juta orang.