26.1 C
Jakarta
Sabtu, November 22, 2025
Emiten Kecil Kembali Jadi Rebutan, Investor Asing Kepincut?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Emiten Kecil Kembali Jadi Rebutan, Investor Asing Kepincut?
JABARPOS.ID – Sebuah perusahaan petrokimia, PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR), baru saja mengumumkan perubahan kepemilikan yang signifikan. Calculus Investment Pte. Ltd., perusahaan investasi asal Singapura, resmi mengakuisisi 32,19% saham STAR senilai Rp135,95 miliar pada tanggal 20 November 2025.

Transaksi pembelian 1.544.925.000 lembar saham ini dilakukan melalui pasar negosiasi dengan harga Rp88 per saham. Menurut laporan yang diterima JABARPOS.ID dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), masuknya Calculus Investment menandai perubahan kendali dari pemegang saham sebelumnya, PT Kencana Selaras Sejahtera.


Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Calculus Investment Pte. Ltd., yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan investasi, kini menjadi pengendali baru STAR. Perusahaan ini juga menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengambilalihan perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan Tender Wajib kepada pemegang saham minoritas.

Kabar akuisisi ini langsung direspon positif oleh pasar. Saham STAR melonjak 9,09% dan ditutup pada harga Rp96 per saham pada perdagangan Jumat, 21 November 2025, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp460,8 miliar.

Aksi korporasi ini menambah daftar emiten kecil yang menjadi target akuisisi, terutama oleh investor asing. Fenomena ini seringkali memicu kenaikan harga saham setelah pengumuman akuisisi. Sebelumnya, beberapa emiten lain seperti BLUE, PGJO, KRYA, dan KOKA juga mengalami hal serupa, dengan entitas dari China yang kerap menjadi pembeli saham pengendali.

