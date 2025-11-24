Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26 C
Jakarta
Selasa, November 25, 2025
type here...
Jabar PosBerita

PTBA Umumkan Agenda Krusial RUPSLB, Ada Apa Gerangan?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
PTBA Umumkan Agenda Krusial RUPSLB, Ada Apa Gerangan?
spot_img

Jabarpos.id – PT Bukit Asam Tbk (PTBA), perusahaan tambang batu bara terkemuka, mengumumkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 Desember 2025 mendatang. Rapat penting ini akan diadakan di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta.

RUPSLB kali ini akan membahas dua agenda utama. Pertama, persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan Anggaran Dasar PTBA dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan ini juga merupakan tindak lanjut dari permintaan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna PTBA.

Baca juga:  Menteri: Kebijakan Luar Negeri Akan Mendukung Agenda Domestik
PTBA Umumkan Agenda Krusial RUPSLB, Ada Apa Gerangan?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Agenda kedua adalah pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris PTBA untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk jika ada perubahan di kemudian hari.

Pelimpahan wewenang ini dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pengambilan keputusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15G ayat 2 dan ayat 5 UU BUMN yang mengatur bahwa RKAP dan RJPP seharusnya disetujui oleh RUPS.

Baca juga:  Warren Buffett Lepas Apple, Pilih Saham Kesehatan?

PTBA menambah daftar panjang perusahaan BUMN yang akan menggelar RUPSLB pada bulan Desember ini. Sebelumnya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), dan PT Timah Tbk (TINS) juga telah mengumumkan jadwal RUPSLB masing-masing.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Mimpi Damai Rusia-Ukraina Hantui Harga Minyak Dunia, Kok Bisa?
Artikel Selanjutnya
Investasi Gila Henan Putihrai di Surya Semesta Internusa Bikin Penasaran!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
26 ° C
26.2 °
23.8 °
71 %
5.1kmh
100 %
Sen
26 °
Sel
35 °
Rab
34 °
Kam
34 °
Jum
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  