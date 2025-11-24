Investasi Gila Henan Putihrai di Surya Semesta Internusa Bikin Penasaran!

Jabarpos.id, Jakarta – PT Henan Putihrai Asset Management kembali menambah porsi kepemilikannya di emiten properti, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA). Aksi korporasi ini memicu rasa ingin tahu di kalangan investor.

Per tanggal 21 November 2025, kepemilikan Henan Putihrai di SSIA meningkat signifikan. Data terbaru menunjukkan, jumlah saham yang dikuasai naik dari 369.777.700 lembar (7,86%) menjadi 377.336.500 lembar (8,02%). Ini berarti, Henan Putihrai telah memborong tambahan 7.558.800 lembar saham SSIA.

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai harga pembelian saham tersebut maupun tujuan dari transaksi ini. Namun, berdasarkan data pasar, pada tanggal yang sama, harga saham SSIA ditutup pada level Rp 1.705 per lembar, atau turun 2,29%. Jika diasumsikan pembelian dilakukan pada harga penutupan tersebut, maka Henan Putihrai diperkirakan telah menggelontorkan dana sekitar Rp 12,89 miliar.

Sebagai catatan, nama Henan Putihrai pertama kali muncul sebagai pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5% dalam laporan pemegang saham SSIA per 31 Juli 2025. Saat itu, mereka tercatat memiliki 307.761.200 lembar saham atau setara dengan 6,54%.

Selain Henan Putihrai, PT Dwimuria Investama Andalan, perusahaan holding investasi dari grup Djarum, juga tercatat sebagai pemegang saham signifikan di SSIA. Dwimuria saat ini menggenggam 482.000.000 lembar saham atau setara dengan 10,24%.

Sejak awal semester II-2025, Henan Putihrai tercatat telah mengakumulasi sebanyak 62,02 juta lembar saham SSIA. Sementara itu, Dwimuria juga menambah kepemilikannya sebanyak 15,83 juta lembar saham pada periode yang sama.