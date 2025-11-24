Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26 C
Jakarta
Selasa, November 25, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Investasi Gila Henan Putihrai di Surya Semesta Internusa Bikin Penasaran!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Investasi Gila Henan Putihrai di Surya Semesta Internusa Bikin Penasaran!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Henan Putihrai Asset Management kembali menambah porsi kepemilikannya di emiten properti, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA). Aksi korporasi ini memicu rasa ingin tahu di kalangan investor.

Per tanggal 21 November 2025, kepemilikan Henan Putihrai di SSIA meningkat signifikan. Data terbaru menunjukkan, jumlah saham yang dikuasai naik dari 369.777.700 lembar (7,86%) menjadi 377.336.500 lembar (8,02%). Ini berarti, Henan Putihrai telah memborong tambahan 7.558.800 lembar saham SSIA.

Baca juga:  Misa Akbar di GBK, Paus Fransiskus Dinantikan 86 Ribu Umat Katolik
Investasi Gila Henan Putihrai di Surya Semesta Internusa Bikin Penasaran!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai harga pembelian saham tersebut maupun tujuan dari transaksi ini. Namun, berdasarkan data pasar, pada tanggal yang sama, harga saham SSIA ditutup pada level Rp 1.705 per lembar, atau turun 2,29%. Jika diasumsikan pembelian dilakukan pada harga penutupan tersebut, maka Henan Putihrai diperkirakan telah menggelontorkan dana sekitar Rp 12,89 miliar.

Baca juga:  Antusiasme Bobotoh Membara Jelang Duel Sengit Persib vs Arema

Sebagai catatan, nama Henan Putihrai pertama kali muncul sebagai pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5% dalam laporan pemegang saham SSIA per 31 Juli 2025. Saat itu, mereka tercatat memiliki 307.761.200 lembar saham atau setara dengan 6,54%.

Selain Henan Putihrai, PT Dwimuria Investama Andalan, perusahaan holding investasi dari grup Djarum, juga tercatat sebagai pemegang saham signifikan di SSIA. Dwimuria saat ini menggenggam 482.000.000 lembar saham atau setara dengan 10,24%.

Baca juga:  Diteror dan Diintimidasi, Keluarga di Cibinong Dipaksa Tinggalkan Rumah Mereka

Sejak awal semester II-2025, Henan Putihrai tercatat telah mengakumulasi sebanyak 62,02 juta lembar saham SSIA. Sementara itu, Dwimuria juga menambah kepemilikannya sebanyak 15,83 juta lembar saham pada periode yang sama.

spot_img
Artikel Sebelumnya
PTBA Umumkan Agenda Krusial RUPSLB, Ada Apa Gerangan?
Artikel Selanjutnya
Ratu Maxima Incar Dompet Warga Indonesia, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
26 ° C
26.2 °
23.8 °
71 %
5.1kmh
100 %
Sen
26 °
Sel
35 °
Rab
34 °
Kam
34 °
Jum
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  