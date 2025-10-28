Get
Kamis, Oktober 30, 2025
Rumah Impian Jadi Nyata BNI Kucurkan Dana Triliunan Rupiah

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program perumahan nasional. Hingga September 2025, BNI telah menyalurkan lebih dari 109.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan nilai total mencapai Rp17 triliun.

Pencapaian ini sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengungkapkan bahwa BNI terus berupaya memperluas akses pembiayaan perumahan bersubsidi agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah pertama dengan bunga yang terjangkau.

Baca juga:  Rahasia Investasi Saat Pasar Panas
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

KPR Subsidi BNI menawarkan suku bunga tetap sebesar 5% dengan jangka waktu kredit hingga 20 tahun. Proses pengajuan yang mudah di seluruh jaringan kantor cabang BNI di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Pada tahun 2025, BNI mendapatkan tambahan kuota penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah. Kuota ini meningkat signifikan dari 10.750 unit menjadi 25.000 unit. Hal ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kinerja dan konsistensi BNI dalam mendukung program perumahan nasional.

Baca juga:  Sekolah Dasar di Cimahi Alihkan KBM Daring Selama Pendaftaran Pilkada

"Peningkatan kuota ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap kinerja BNI dalam penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi. Kami akan terus menjaga komitmen untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Okki.

Dengan dukungan 1.776 kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan ribuan pengembang (developer) berkualitas yang memiliki unit siap huni (ready stock), BNI optimis dapat mengoptimalkan penyaluran KPR subsidi di sisa tahun 2025.

Baca juga:  Aturan Efek Syariah BEI Berubah Drastis, Saham Syariah Bakal Goyang?

Okki menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dalam keberhasilan program perumahan nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

