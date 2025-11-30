Get
Ekspansi Pasar Filipina Jadi Incaran Produsen Onderdil Otomotif Lokal, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Ekspansi Pasar Filipina Jadi Incaran Produsen Onderdil Otomotif Lokal, Ada Apa?
Jabarpos.id – CEO Tjokro Group, Kurniawan Eddy Tjokro, menyatakan optimisme tinggi terhadap prospek cerah bisnis komponen presisi untuk sektor manufaktur di Indonesia. Saat ini, fokus utama produksi dan layanan Tjokro Group adalah memenuhi kebutuhan industri otomotif yang terus berkembang.

Menghadapi tantangan dan persaingan ketat dalam bisnis jasa layanan dan produksi komponen presisi, termasuk gempuran produk impor dari Tiongkok, Tjokro Group terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan modernisasi mesin produksi dengan teknologi digital dan robotik.

Ekspansi Pasar Filipina Jadi Incaran Produsen Onderdil Otomotif Lokal, Ada Apa?
Sebagai langkah strategis, Tjokro Group tengah mempersiapkan ekspansi ekspor produk komponen presisi, khususnya untuk kendaraan roda dua, ke pasar Filipina dan Kamboja. Langkah ini diambil untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing perusahaan di kancah internasional.

Lantas, strategi bisnis apa yang akan diterapkan Tjokro Group untuk merealisasikan ambisi ekspansi ini? Simak selengkapnya dalam dialog Serliana Salsabila dengan CEO Tjokro Group, Kurniawan Eddy Tjokro, dalam program Evening Up, CNBC Indonesia (Jum’at, 28/11/2025). Informasi ini dihimpun oleh Jabarpos.id dari berbagai sumber.

