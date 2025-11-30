Buronan Asuransi Wanaartha: Hidup Glamour di Beverly Hills, Korban Geruduk Rumah Mewah!

jabarpos.id Nama Evelina F. Pietruschka, mantan petinggi Wanaartha Life, masih menjadi momok bagi ribuan korban asuransi yang merugi. Meski berstatus buron dan diburu Interpol, Evelina dikabarkan masih menikmati kemewahan di Amerika Serikat.

Evelina, yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dan Presiden Komisaris WanaArtha Life, memiliki rekam jejak panjang di industri asuransi. Ia pernah menduduki posisi penting di Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Penegak hukum Indonesia terus berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap Evelina dan keluarganya. Anak Evelina, Rezanantha Pietruschka, sempat ditangkap di California namun berhasil bebas dengan jaminan. Interpol Indonesia terus menjalin komunikasi dengan otoritas AS seperti U.S. Department of Homeland Security, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), dan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menangkap keluarga Pietruschka.

Yang lebih mengejutkan, sejumlah korban Wanaartha secara mandiri melakukan investigasi untuk mencari keberadaan Evelina. Pada Oktober 2023, seorang nasabah bahkan rela terbang ke Beverly Hills, California, untuk menemui Evelina.

Dalam sebuah video yang beredar, nasabah tersebut mendatangi kompleks perumahan mewah di Beverly Hills. Namun, mereka dihadang oleh satpam komplek dan tidak diizinkan masuk setelah Evelina sendiri menolak untuk bertemu.

Informasi dari Clustrmaps menyebutkan bahwa Evelina memiliki aset rumah mewah di Beverly Hills yang harganya mencapai jutaan dolar. Meskipun informasi ini belum dapat diverifikasi secara independen, keberadaan Evelina di Beverly Hills semakin menguatkan dugaan bahwa ia masih hidup mewah di tengah upaya penegakan hukum.