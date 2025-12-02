Makan Bergizi Gratis: Himbara Siap Kucurkan Dana?

Jabarpos.id, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah berupaya menggandeng bank-bank Himbara untuk menyokong pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong Himbara untuk menyediakan pembiayaan bagi program MBG. "Sekarang dari awal pendanaan, bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dukungan ini, lanjut Rosan, sejalan dengan kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Danantara, serta bank-bank Himbara dalam Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kerja sama ini bertujuan untuk membantu mitra mendirikan SPPG dan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dan itu akan kita berikan, bisa pendanaan di seluruh Indonesia baik itu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, itu bisa. Terutama di daerah 3T," sebutnya. Rosan berharap, upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, perekonomian nasional, dan masyarakat luas.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu faktor penentu percepatan pembangunan lebih dari 14.000 SPPG yang tengah dipersiapkan. "Saya kira ada pihak yang meminta pembiayaan ke bank Himbara dalam kaitan menuntaskan 14.000 SPPG yang dalam proses persiapan dan kami targetkan di akhir Desember seluruhnya sudah selesai," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama BGN dan Himbara yang sudah berjalan sejak 2024. Dadan menegaskan, percepatan program MBG membutuhkan kolaborasi pendanaan dari berbagai lembaga. Menurutnya, ketergantungan pada APBN saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Dukungan masyarakat dan sektor terkait dinilai penting untuk mempercepat implementasi program.