Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.1 C
Jakarta
Rabu, Desember 3, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Makan Bergizi Gratis: Himbara Siap Kucurkan Dana?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Makan Bergizi Gratis: Himbara Siap Kucurkan Dana?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah berupaya menggandeng bank-bank Himbara untuk menyokong pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong Himbara untuk menyediakan pembiayaan bagi program MBG. "Sekarang dari awal pendanaan, bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Makan Bergizi Gratis: Himbara Siap Kucurkan Dana?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dukungan ini, lanjut Rosan, sejalan dengan kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Danantara, serta bank-bank Himbara dalam Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kerja sama ini bertujuan untuk membantu mitra mendirikan SPPG dan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga:  Kimia Farma Lepas Aset Gede-gedean, Ada Apa Gerangan?

"Dan itu akan kita berikan, bisa pendanaan di seluruh Indonesia baik itu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, itu bisa. Terutama di daerah 3T," sebutnya. Rosan berharap, upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, perekonomian nasional, dan masyarakat luas.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu faktor penentu percepatan pembangunan lebih dari 14.000 SPPG yang tengah dipersiapkan. "Saya kira ada pihak yang meminta pembiayaan ke bank Himbara dalam kaitan menuntaskan 14.000 SPPG yang dalam proses persiapan dan kami targetkan di akhir Desember seluruhnya sudah selesai," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

Baca juga:  Menanti Penggenangan Bendungan Leuwikeris di Ciamis: Harapan Baru dan Kekhawatiran Warga

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama BGN dan Himbara yang sudah berjalan sejak 2024. Dadan menegaskan, percepatan program MBG membutuhkan kolaborasi pendanaan dari berbagai lembaga. Menurutnya, ketergantungan pada APBN saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Dukungan masyarakat dan sektor terkait dinilai penting untuk mempercepat implementasi program.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Rahasia Huruf ‘K’ di Balik Harga: Bukan Sekadar Singkatan Biasa!
Artikel Selanjutnya
Mimpi Kampung Haji di Tanah Suci: Indonesia Selangkah Lebih Dekat!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
haze
26.1 ° C
27 °
26.1 °
94 %
2.1kmh
40 %
Rab
30 °
Kam
32 °
Jum
32 °
Sab
32 °
Ming
28 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  