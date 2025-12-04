PANI Pangkas Harga Rights Issue Investor Bersiap?

Jabarpos.id, Jakarta – PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), emiten properti yang terafiliasi dengan Aguan, baru saja mengumumkan perubahan signifikan terkait aksi korporasi rights issue mereka. Perusahaan secara resmi merevisi harga pelaksanaan rights issue menjadi lebih rendah dari yang direncanakan sebelumnya.

Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan investor. Penurunan harga rights issue ini berpotensi memicu peningkatan free float saham PANI di pasar.

Informasi lebih detail mengenai dampak dan strategi PANI dapat disimak selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia pada Kamis, 4 Desember 2025. Investor dan pengamat pasar akan menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah strategis perusahaan ini.