Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.1 C
Jakarta
Jumat, Desember 5, 2025
type here...
Jabar PosBerita

PANI Pangkas Harga Rights Issue Investor Bersiap?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
PANI Pangkas Harga Rights Issue Investor Bersiap?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), emiten properti yang terafiliasi dengan Aguan, baru saja mengumumkan perubahan signifikan terkait aksi korporasi rights issue mereka. Perusahaan secara resmi merevisi harga pelaksanaan rights issue menjadi lebih rendah dari yang direncanakan sebelumnya.

Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan investor. Penurunan harga rights issue ini berpotensi memicu peningkatan free float saham PANI di pasar.

Baca juga:  Garuda Indonesia Pertimbangkan Direktur Keuangan Asing? Ini Kata Bos
PANI Pangkas Harga Rights Issue Investor Bersiap?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Informasi lebih detail mengenai dampak dan strategi PANI dapat disimak selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia pada Kamis, 4 Desember 2025. Investor dan pengamat pasar akan menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah strategis perusahaan ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Danantara Siapkan Jurus Jitu Pacu Ekonomi Nasional

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
26.1 ° C
26.1 °
25.5 °
83 %
3.1kmh
100 %
Jum
33 °
Sab
31 °
Ming
33 °
Sen
32 °
Sel
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  