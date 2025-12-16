Get
29.6 C
Jakarta
Selasa, Desember 16, 2025
Jabar PosBerita

Kalbe Farma Siap Lakukan Aksi Besar Ini

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Kalbe Farma Siap Lakukan Aksi Besar Ini
Emiten farmasi terkemuka, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), mengumumkan rencana strategis untuk melakukan pembelian kembali saham (buyback) dengan alokasi dana maksimal Rp250 miliar. Aksi korporasi ini, sebagaimana dilaporkan jabarpos.id dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), direncanakan akan berlangsung mulai 16 Desember 2025 hingga 15 Maret 2026.

Untuk membiayai buyback ini, Kalbe Farma akan menggunakan kas internal perusahaan. Manajemen memperkirakan adanya potensi penurunan pendapatan bunga sekitar Rp2,96 miliar setelah periode pembelian kembali saham selesai. Namun, Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Kartika Setiabudy, menegaskan bahwa dampak penurunan pendapatan tersebut tidak akan bersifat material terhadap kondisi keuangan perseroan.

Kalbe Farma Siap Lakukan Aksi Besar Ini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Langkah buyback ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif dan keyakinan kepada para investor mengenai nilai fundamental saham perseroan. Selain itu, pembelian kembali saham juga akan memberikan fleksibilitas bagi Kalbe Farma dalam mengelola struktur modal jangka panjangnya. Saham treasuri yang diperoleh nantinya dapat dialihkan kembali di masa depan dengan nilai optimal, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham.

Perseroan akan melaksanakan program buyback ini melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk memastikan kelancaran prosesnya, Kalbe Farma akan menggandeng jasa perantara pedagang efek yang terdaftar.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

