Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.9 C
Jakarta
Rabu, September 24, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Rahasia Terungkap! Begini Cara Pemerintah Genjot Investasi di RI

Editor Jabar Pos : Rangga
Rahasia Terungkap! Begini Cara Pemerintah Genjot Investasi di RI
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia, salah satunya melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar modal. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam acara Road to CNBC Awards 2025 ‘Best Securities and Fund Managers’, Selasa (23/9/2025).

Misbakhun menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menjaga kinerja pasar modal dan meningkatkan kepercayaan investor. "Kebijakan ini penting untuk menjaga kinerja pasar modal RI dan menjadi penopang kepercayaan investor terhadap pasar keuangan," ujarnya.

Baca juga:  840 Narapidana di Kabupaten Bandung Terima Remisi HUT RI ke-79, Bupati Dadang Berpesan untuk Kembali ke Jalan yang Benar
Rahasia Terungkap! Begini Cara Pemerintah Genjot Investasi di RI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Misbakhun, pasar modal tidak hanya bergantung pada kondisi makro ekonomi, tetapi juga membutuhkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, regulasi yang jelas, dan daya dukung yang kuat. Kombinasi faktor-faktor ini akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional.

"Dengan semua dukungan itu akan membuat kepercayaan pasar, investor, internasional, regional. Apalagi saat ini orang dengan sangat mudah membandingkan pasar mana yang lebih baik, bukan cuma fundamental pasarnya namun juga emitennya," tegas Misbakhun.

Baca juga:  Pegadaian Pecahkan Rekor, Investor Berebut Obligasi dan Sukuk

Politisi tersebut optimis bahwa pelaku pasar akan semakin percaya pada pasar modal Indonesia. Ia mencontohkan, meskipun sempat mengalami penurunan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kini telah mencapai level psikologis 8.000.

Sebagai informasi tambahan, jabarpos.id mencatat bahwa Misbakhun pernah mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah IHSG mengalami penurunan tajam hingga 7%, penurunan terdalam sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan respons positif terhadap kondisi pasar.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Pasar Obligasi Indonesia Semakin Menggoda, Investor Makin Berani?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Apple dan Nvidia Ingin "Berteman" dengan ChatGPT, Nilai Perusahaan Tembus Rp1.500 Triliun!

Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, sedang dalam pembicaraan serius untuk mendapatkan dana segar yang fantastis. Kabarnya, nilai perusahaan ini bakal melesat hingga lebih dari US$100...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
26.9 ° C
26.9 °
26.9 °
79 %
1.4kmh
100 %
Sel
26 °
Rab
34 °
Kam
33 °
Jum
34 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  