Rahasia Terungkap! Begini Cara Pemerintah Genjot Investasi di RI

Jabarpos.id, Jakarta – Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia, salah satunya melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar modal. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam acara Road to CNBC Awards 2025 ‘Best Securities and Fund Managers’, Selasa (23/9/2025).

Misbakhun menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menjaga kinerja pasar modal dan meningkatkan kepercayaan investor. "Kebijakan ini penting untuk menjaga kinerja pasar modal RI dan menjadi penopang kepercayaan investor terhadap pasar keuangan," ujarnya.

Menurut Misbakhun, pasar modal tidak hanya bergantung pada kondisi makro ekonomi, tetapi juga membutuhkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, regulasi yang jelas, dan daya dukung yang kuat. Kombinasi faktor-faktor ini akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional.

"Dengan semua dukungan itu akan membuat kepercayaan pasar, investor, internasional, regional. Apalagi saat ini orang dengan sangat mudah membandingkan pasar mana yang lebih baik, bukan cuma fundamental pasarnya namun juga emitennya," tegas Misbakhun.

Politisi tersebut optimis bahwa pelaku pasar akan semakin percaya pada pasar modal Indonesia. Ia mencontohkan, meskipun sempat mengalami penurunan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kini telah mencapai level psikologis 8.000.

Sebagai informasi tambahan, jabarpos.id mencatat bahwa Misbakhun pernah mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah IHSG mengalami penurunan tajam hingga 7%, penurunan terdalam sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan respons positif terhadap kondisi pasar.