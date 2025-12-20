Get
25.4 C
Jakarta
Senin, Desember 22, 2025
IPO Ratusan Miliar Ini Untuk Apa

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IPO Ratusan Miliar Ini Untuk Apa
jabarpos.id, PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) baru saja mencatatkan kesuksesan besar dengan Initial Public Offering (IPO) yang berhasil menghimpun dana segar mencapai Rp 105 miliar. Dana jumbo ini, menurut Presiden Direktur RLCO, Edwin Pranata, akan menjadi tulang punggung strategi ekspansi ambisius perusahaan di sektor pengolahan sarang burung walet serta produksi produk kesehatan dan nutrisi premium.

Untuk menjamin keberlangsungan operasional, RLCO secara konsisten memperketat dan memperkuat manajemen pasokan bahan baku sarang walet. Perusahaan fokus pada perbaikan sistem pasokan jangka panjang, termasuk menjaga relasi yang harmonis dan strategis dengan para pemasok. Langkah ini krusial mengingat sarang walet adalah komoditas premium yang memerlukan penanganan khusus.

Baca juga:  Asing Borong Saham Saat IHSG Terjungkal Ada Apa Gerangan?
IPO Ratusan Miliar Ini Untuk Apa
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Diversifikasi produk dengan nilai tambah tinggi juga menjadi pilar utama strategi RLCO dalam mempertahankan daya saing di pasar barang konsumsi yang dinamis. Dengan menciptakan varian produk inovatif, RLCO berupaya menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

Tak berhenti di situ, RLCO juga gencar meningkatkan keragaman lini produknya. Langkah ini bukan hanya untuk memperluas jangkauan pasar, tetapi juga sebagai upaya proaktif mencari sumber bahan baku alternatif di luar sarang burung walet. Perusahaan kini tengah menjajaki potensi kolagen ikan dan kaldu ayam, menunjukkan visi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan baku dan membuka peluang produk baru.

Baca juga:  BUMI Tebar Pesona, Tawarkan Obligasi Kupon Menggiurkan!

Berbagai strategi bisnis pasca-IPO ini diungkapkan langsung oleh Edwin Pranata dalam sebuah dialog eksklusif bersama Sarah Ariantie di program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (16/12/2025), memberikan gambaran jelas arah pergerakan RLCO ke depan dalam mengukuhkan posisinya di industri wellness dan nutrisi.

