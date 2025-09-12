Jasa Marga Incar Tol BUMN Lain, Ada Apa?

jabarpos.id, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) membuka peluang lebar untuk mengakuisisi jalan tol yang akan dilepas oleh BUMN karya lainnya. Langkah ini diambil sebagai wujud peran sebagai agent of development dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

Direktur Utama JSMR, Rivan Achmad Purwantono, mengungkapkan bahwa saat ini fokus utama perusahaan adalah berinvestasi pada ruas jalan tol yang terkoneksi dengan jaringan yang sudah ada, terutama di Pulau Jawa. "Apabila ada ruas jalan tol baru, pasti yang kita pilih adalah yang memiliki prospek yang baik ke depannya," ujarnya dalam public expose live 2025 yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara virtual, Jumat (12/9/2025).

Rivan menambahkan, setiap keputusan investasi akan didahului dengan studi mendalam dan pertimbangan matang, terutama terkait kemampuan finansial perusahaan. JSMR juga terbuka untuk menjadi pemegang saham minoritas dalam proyek jalan tol baru.

Seperti diketahui, beberapa BUMN karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) tengah melakukan divestasi aset jalan tol untuk mengurangi beban utang. Langkah Jasa Marga ini bisa menjadi angin segar bagi upaya restrukturisasi BUMN karya tersebut.