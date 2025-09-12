Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.6 C
Jakarta
Jumat, September 12, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Jasa Marga Incar Tol BUMN Lain, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Jasa Marga Incar Tol BUMN Lain, Ada Apa?
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) membuka peluang lebar untuk mengakuisisi jalan tol yang akan dilepas oleh BUMN karya lainnya. Langkah ini diambil sebagai wujud peran sebagai agent of development dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

Direktur Utama JSMR, Rivan Achmad Purwantono, mengungkapkan bahwa saat ini fokus utama perusahaan adalah berinvestasi pada ruas jalan tol yang terkoneksi dengan jaringan yang sudah ada, terutama di Pulau Jawa. "Apabila ada ruas jalan tol baru, pasti yang kita pilih adalah yang memiliki prospek yang baik ke depannya," ujarnya dalam public expose live 2025 yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara virtual, Jumat (12/9/2025).

Baca juga:  Juragan Kampus! Siapa Saja Konglomerat di Balik Universitas Top Indonesia?
Jasa Marga Incar Tol BUMN Lain, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Rivan menambahkan, setiap keputusan investasi akan didahului dengan studi mendalam dan pertimbangan matang, terutama terkait kemampuan finansial perusahaan. JSMR juga terbuka untuk menjadi pemegang saham minoritas dalam proyek jalan tol baru.

Seperti diketahui, beberapa BUMN karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) tengah melakukan divestasi aset jalan tol untuk mengurangi beban utang. Langkah Jasa Marga ini bisa menjadi angin segar bagi upaya restrukturisasi BUMN karya tersebut.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Optimisme Pasar: IHSG Diprediksi Terbang Tinggi di 2025!
Artikel Selanjutnya
Telkom Siapkan Kejutan untuk NeutraDC, IPO Jadi Opsi?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
29.6 ° C
29.6 °
29.6 °
89 %
2.1kmh
93 %
Jum
29 °
Sab
32 °
Ming
33 °
Sen
31 °
Sel
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  