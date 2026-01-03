Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.1 C
Jakarta
Minggu, Januari 4, 2026
type here...
Jabar PosBerita

DRMA Bidik Pasar EV Raksasa

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
DRMA Bidik Pasar EV Raksasa
spot_img

Optimisme membara di industri suku cadang otomotif Indonesia. Direktur Utama PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA), Irianto Santoso, dengan yakin memandang prospek cerah sektor ini, terutama dengan langkah ekspansi strategis yang tengah digarap perusahaannya. Informasi yang dihimpun jabarpos.id menunjukkan bahwa DRMA tidak hanya fokus pada peningkatan produksi dan daya saing, tetapi juga agresif memperluas jangkauan pasar, termasuk ke ranah kendaraan listrik.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, DRMA menargetkan akuisisi 82% saham PT Mah Sing Indonesia pada tahun 2026. Transaksi senilai Rp 41 miliar ini akan membawa DRMA masuk lebih dalam ke segmen komponen mobil, khususnya produksi plastik otomotif presisi tinggi untuk kendaraan roda empat. Langkah korporasi ini menegaskan komitmen DRMA untuk memperkuat posisinya di pasar komponen otomotif konvensional.

Baca juga:  Indofarma Pangkas Habis Karyawan, Tinggal Secuil?
DRMA Bidik Pasar EV Raksasa
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tidak berhenti di situ, DRMA juga telah mengakuisisi lahan pabrik baru di kawasan industri MM210. Lahan ini diproyeksikan untuk pengembangan Manufacturing Battery Energy Storage Systems (BESS), sebuah langkah strategis untuk menangkap peluang besar dalam ekosistem kendaraan listrik (EV) yang berkembang pesat di Indonesia. Inisiatif ini menandai diversifikasi bisnis DRMA menuju teknologi masa depan.

Baca juga:  **Kerajaan Indomie Terbakar Habis Siapa Sangka

Meski demikian, industri otomotif secara keseluruhan masih mengharapkan uluran tangan pemerintah. Dukungan terhadap perbaikan ekosistem bisnis, termasuk bagi produsen suku cadang, menjadi krusial. Peningkatan daya beli dan serapan pasar domestik adalah kunci, sementara pasar ekspor saat ini masih menjadi tulang punggung utama bisnis komponen otomotif Indonesia.

Dengan serangkaian manuver korporasi ini, DRMA menunjukkan kesiapan untuk menghadapi tantangan sekaligus meraup potensi keuntungan besar di masa depan industri otomotif, khususnya di era elektrifikasi. Strategi ekspansi ini diprediksi akan menjadi sorotan utama hingga tahun 2026.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Eksodus Miliarder China dari Singapura Terkuak

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
mist
25.1 ° C
25.1 °
23.8 °
95 %
0kmh
40 %
Ming
33 °
Sen
32 °
Sel
31 °
Rab
31 °
Kam
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  