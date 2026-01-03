Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.5 C
Jakarta
Minggu, Januari 4, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Eksodus Miliarder China dari Singapura Terkuak

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Eksodus Miliarder China dari Singapura Terkuak
spot_img

Keluarga-keluarga kaya dari Tiongkok kini tak lagi menganggap Singapura sebagai tujuan utama yang aman dan menarik. Pergeseran ini cukup mengejutkan mengingat beberapa tahun lalu, negara kota ini menjadi magnet bagi mereka. jabarpos.id melaporkan bahwa daya tarik Singapura bagi individu berharta dari China sempat melonjak signifikan.

Puncak daya tarik itu terjadi sekitar tahun 2019, ketika gelombang protes pro-demokrasi mengguncang Hong Kong, diikuti dengan pengetatan kebijakan Beijing melalui penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional setahun kemudian. Singapura dipilih karena menawarkan stabilitas politik yang kokoh, sistem hukum yang independen, rezim family office yang sangat mendukung, serta kemudahan penggunaan bahasa Mandarin.

Eksodus Miliarder China dari Singapura Terkuak
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, situasi berbalik drastis. Pemicunya adalah kasus pencucian uang senilai SG$3 miliar pada tahun 2023, yang dikenal sebagai "Fujian Case". Skandal ini mendorong otoritas Singapura untuk memperketat aturan dan melakukan penyeleksian ulang terhadap klien-klien mereka.

Baca juga:  Pangeran Arab Ini Kembali Rajai Daftar Orang Terkaya Timur Tengah, Hartanya Bikin Melongo!

"Sejak kasus Fujian mencuat, banyak orang kaya asal China yang memutuskan untuk hengkang. Hampir sebagian besar dari mereka kini berpindah ke Hong Kong, Timur Tengah, atau Jepang," ungkap Ryan Lin, Direktur Bayfront Law di Singapura.

Regulasi pemeriksaan latar belakang dan aturan baru yang semakin ketat ini berdampak langsung pada pengajuan aplikasi family office. Lin menyebutkan adanya penurunan drastis hingga 50% dibandingkan tahun 2022.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga tidak tinggal diam, melakukan pengetatan aturan terkait aset kripto. Platform yang menawarkan produk kripto hingga tokenized equities ke luar negeri diwajibkan memiliki lisensi mulai tahun 2025. Lisensi ini mensyaratkan modal minimum SG$250 ribu serta kepatuhan terhadap regulasi Anti Pencucian Uang (AML) dan manajemen risiko teknologi.

Baca juga:  Menanti Penggenangan Bendungan Leuwikeris di Ciamis: Harapan Baru dan Kekhawatiran Warga

Iri Xu, pendiri Jenga, sebuah lembaga jasa korporasi untuk klien China, menambahkan bahwa kasus Fujian, ditambah masalah pada Three Arrows dan FTX, telah memicu "pembersihan agresif" oleh perbankan. Bank-bank melakukan uji tuntas ulang secara menyeluruh, menutup rekening, bahkan menolak pengajuan family office.

Akses perbankan yang semakin sulit didapatkan ini mengikis kesabaran para klien. Pada akhirnya, mereka memilih untuk memindahkan dana mereka ke negara lain. "Hal ini menghancurkan kesabaran dan kepercayaan klien," kata Xu. "Jika tidak diberi rekening, bagaimana mereka bisa berbisnis? Akhirnya dana mereka dipindahkan ke Jepang, Hong Kong, dan Dubai."

Baca juga:  Bank Mandiri Rombak Petinggi Ini Daftar Lengkapnya

Selain itu, orang kaya China juga menghadapi kendala imigrasi. Pemohon permanent residence dan family office kini harus menjalani pemeriksaan mendalam, termasuk mengungkapkan detail keluarga yang dianggap terlalu invasif.

Carman Chan, pendiri Click Ventures, menyoroti masalah lain terkait kewajiban perekrutan tenaga kerja lokal dan lamanya proses KYC (Know Your Customer). Sebagai contoh, sebuah family office yang hanya beranggotakan dua orang diwajibkan mempekerjakan satu tenaga kerja lokal. "Jika tidak ada pekerja lokal yang cukup, itu menjadi hambatan besar. Anda tidak bisa serta-merta memindahkan staf dari luar negeri ke Singapura," jelas Chan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Jejak Mewah Buronan Asuransi di Hollywood

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
mist
25.5 ° C
26.2 °
24.9 °
90 %
1.5kmh
40 %
Sab
25 °
Ming
33 °
Sen
31 °
Sel
31 °
Rab
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  