Intan Raksasa Rp36 Triliun Tak Bawa Berkah

Kisah tragis seorang pendulang intan di Kalimantan Selatan pada tahun 1965 kembali mencuat, menyoroti nasib pilu Mat Sam yang menemukan harta karun senilai puluhan triliun rupiah namun harus hidup dalam kemiskinan. Informasi yang dihimpun jabarpos.id mengungkapkan bahwa penemuan intan terbesar sepanjang sejarah ini justru menjadi awal penderitaan bagi Mat Sam dan rekan-rekannya, jauh dari impian kemakmuran.

Semuanya bermula pada Kamis, 26 Agustus 1965, ketika Mat Sam bersama empat rekannya tengah berburu intan di Kampung Cempaka. Di tengah pencarian yang melelahkan, mereka tak disangka berhasil menemukan sebuah intan berukuran luar biasa besar, dengan warna biru kemerahan yang jernih. Penemuan ini segera menggemparkan publik dan media massa kala itu, memicu harapan akan perubahan nasib.

Intan tersebut, yang kemudian diketahui berbobot 166,75 karat, menjadi temuan intan terbesar yang pernah tercatat di Indonesia. Beberapa surat kabar bahkan membandingkannya dengan "Kohinoor," berlian terkenal yang menghiasi mahkota Kerajaan Inggris, mengindikasikan nilai fantastisnya. Namun, alih-alih menjadi milik penemunya, intan berharga itu justru disita oleh pemerintah.

Menurut laporan pers kala itu, intan tersebut diamankan oleh Pantjatunggal Kabupaten Banjar dan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Presiden Soekarno. Pemerintah menjanjikan bahwa intan itu akan digunakan untuk pembangunan Kalimantan Selatan dan investasi teknologi penggalian intan. Sebagai timbal balik, Mat Sam dan keempat rekannya dijanjikan hadiah istimewa berupa ibadah haji gratis.

Janji manis itu sayangnya tak pernah terwujud. Dua tahun berlalu, Mat Sam dan teman-temannya masih hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, jauh dari harapan akan kesejahteraan yang dijanjikan. Mereka pun memberanikan diri untuk bersuara, menuntut keadilan dan pemenuhan janji pemerintah yang tak kunjung tiba, mengingat kondisi hidup mereka yang memprihatinkan.

Nilai intan yang ditemukan Mat Sam sungguh mencengangkan. Pada tahun 1967, intan tersebut diperkirakan bernilai Rp3,5 miliar atau sekitar US$248 ribu. Jika dikonversi ke harga emas saat ini, nilai intan 166,75 karat itu bisa mencapai angka fantastis Rp36,52 triliun. Sebuah jumlah yang seharusnya bisa mengubah hidup Mat Sam menjadi seorang miliarder dan mengangkat derajat keluarganya.

Melalui kuasa hukumnya, Mat Sam menyampaikan permohonan keadilan kepada Presidium Kabinet Ampera, yang saat itu dipimpin Jenderal Soeharto, berharap pemerintah meninjau kembali kasusnya demi tegaknya keadilan. Namun, catatan sejarah selanjutnya tidak menjelaskan apakah permohonan tersebut diproses atau bagaimana nasib akhir Mat Sam dan rekan-rekannya. Kisah ini menjadi pengingat pahit tentang janji yang tak ditepati dan keadilan yang tak kunjung tiba bagi seorang penemu harta karun yang seharusnya berhak atas penemuannya.