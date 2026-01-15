Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25 C
Jakarta
Jumat, Januari 16, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah Ini Alasannya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah Ini Alasannya
spot_img

Jakarta – Meskipun nilai tukar rupiah baru saja mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah Republik Indonesia, kondisi ini ternyata tidak menyurutkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di tanah air. Menurut laporan jabarpos.id, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pergerakan rupiah saat ini masih berada dalam batas yang sangat dapat diterima oleh para investor global.

Baca juga:  Misteri Saham CDIA Terungkap, BEI Buka Kartu Soal Pengerek IHSG!

Dalam sebuah kesempatan di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026), Rosan menjelaskan bahwa fluktuasi dolar Amerika Serikat (USD) bukanlah sebuah kenaikan yang terus-menerus. Ia melihat dinamika ini sebagai bagian dari siklus naik-turun yang lumrah. "Ini masih dalam range yang sangat acceptable oleh investor luar juga," ujarnya, menekankan bahwa investor asing tetap memantau pergerakan mata uang rupiah, namun tingkat pelemahan saat ini tidak menjadi penghalang signifikan bagi keputusan investasi mereka.

Baca juga:  Polisi Ringkus Mantan Kades Tangerang Korupsi Dana Desa 1,3 M
Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah Ini Alasannya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Data dari Refinitiv mencatat bahwa pada penutupan perdagangan Kamis (15/1/2026), rupiah ditutup melemah 0,15% ke level Rp16.880 per dolar AS. Angka ini memecahkan rekor terlemah sebelumnya yang tercatat pada 24 April 2025, di mana rupiah berada di posisi Rp16.865 per dolar AS. Pencapaian rekor baru ini sekaligus mengindikasikan bahwa tekanan terhadap mata uang Garuda masih berlanjut di awal tahun 2026.

Baca juga:  Presiden Jokowi Teken Pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor)

Sepanjang sepuluh hari perdagangan di awal tahun ini, rupiah hanya mampu menguat satu kali, sementara sembilan hari sisanya terus tertekan oleh dominasi penguatan dolar AS. Akibatnya, secara year to date (YtD), rupiah telah mengalami pelemahan sebesar 1,26% terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Empat Logam Dunia Geger Harga Meroket
Artikel Selanjutnya
Skandal Pinjol DSI Kerugian Triliunan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
25 ° C
26.4 °
23.8 °
86 %
0.5kmh
100 %
Kam
26 °
Jum
29 °
Sab
29 °
Ming
26 °
Sen
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  