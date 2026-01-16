Jurus FWD Taklukkan Inflasi Medis

Optimisme menyelimuti industri asuransi Indonesia menjelang tahun 2026. Direktur Chief Bancassurance Officer FWD Insurance, Irene Dewi, mengungkapkan keyakinannya terhadap pertumbuhan sektor ini, didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi finansial serta peluang ekonomi yang menjanjikan di Tanah Air. Namun, di balik prospek cerah tersebut, tantangan besar menghadang, terutama inflasi medis yang terus merangkak naik. jabarpos.id melaporkan, kondisi ini menuntut strategi adaptasi produk dan premi asuransi kesehatan agar tetap relevan dan terjangkau bagi masyarakat.

Dewi memproyeksikan bahwa kesadaran publik terhadap kebutuhan perlindungan akan semakin menguat, sejalan dengan potensi ekspansi ekonomi nasional. Ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan industri asuransi secara keseluruhan dalam beberapa tahun ke depan.

Kendati demikian, sektor asuransi, khususnya asuransi kesehatan, dihadapkan pada realitas inflasi medis yang persentasenya masih tinggi. Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyedia asuransi untuk terus berinovasi dan menemukan solusi yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi hal tersebut, FWD Insurance telah menyiapkan pendekatan strategis. Penyesuaian produk dan struktur premi asuransi kesehatan akan dilakukan secara cermat, dengan fokus pada penyesuaian kebutuhan dan kemampuan finansial calon nasabah. Tujuannya adalah memastikan bahwa perlindungan kesehatan tetap dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memberatkan.

Bagi nasabah pemula, FWD merekomendasikan untuk memulai dengan produk asuransi kesehatan sebagai langkah awal. Setelah itu, perlindungan dapat diperluas dengan menambahkan produk asuransi jiwa, menciptakan paket proteksi yang lebih komprehensif sesuai dengan tahapan hidup dan prioritas finansial nasabah.

Strategi dan pandangan mendalam ini diungkapkan Irene Dewi dalam sebuah dialog eksklusif bersama Syarifah Rahma di program Power Lunch CNBC Indonesia, pada Senin, 12 Januari 2026.