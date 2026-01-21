Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.1 C
Jakarta
Rabu, Januari 21, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Stok Amerika Melimpah Harga Minyak Terjun Bebas

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Stok Amerika Melimpah Harga Minyak Terjun Bebas
spot_img

Pasar minyak global kembali bergejolak. Harga komoditas energi ini terpantau melemah pada perdagangan Rabu (21/1/2026), setelah sempat menguat sehari sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh pergeseran fokus investor dari isu gangguan pasokan di Kazakhstan ke potensi lonjakan persediaan minyak mentah di Amerika Serikat. Informasi ini dihimpun jabarpos.id dari berbagai sumber.

Melansir data Refinitiv pada pukul 10.20 WIB, harga minyak mentah Brent tercatat anjlok ke level US$64,20 per barel, merosot dari posisi penutupan sebelumnya di US$64,92. Senada, minyak West Texas Intermediate (WTI) juga tak luput dari tekanan, diperdagangkan di US$59,80 per barel, lebih rendah dibandingkan penutupan Selasa yang berada di US$60,34 per barel.

Baca juga:  Angka Pengangguran Turun, Pertumbuhan Ekonomi Jabar Naik 4,93 Persen
Stok Amerika Melimpah Harga Minyak Terjun Bebas
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Koreksi harga ini terjadi setelah reli singkat pada sesi sebelumnya, yang dipicu oleh penghentian sementara produksi di dua ladang minyak utama Kazakhstan, Tengiz dan Korolev. Gangguan produksi akibat masalah distribusi listrik tersebut diperkirakan hanya berlangsung 7-10 hari. Namun, para analis menilai dampak dari isu Kazakhstan ini bersifat temporer, dan pasar kini lebih cermat menyoroti dinamika fundamental pasokan dan permintaan.

Tony Sycamore, seorang analis pasar dari IG, menggarisbawahi bahwa tekanan penurunan harga masih membayangi. Ia secara spesifik menyoroti perkiraan kenaikan stok minyak mentah AS sebagai faktor dominan yang menekan sentimen pasar saat ini.

Baca juga:  Danantara Incar Startup Potensial, Siap Kucurkan Investasi?

Sentimen bearish semakin kuat dengan antisipasi rilis data persediaan energi dari Amerika Serikat. Sebuah jajak pendapat awal yang dilakukan jabarpos.id memproyeksikan bahwa persediaan minyak mentah dan bensin AS kemungkinan besar akan meningkat pada pekan lalu. Rata-rata perkiraan analis menunjukkan kenaikan stok minyak mentah sekitar 1,7 juta barel hingga pekan yang berakhir pada 16 Januari, meskipun stok distilat diperkirakan menurun.

Baca juga:  Putusan PTUN terkait Gugatan PDI-P Terhadap Gibran Tetap Berlaku Meski Presiden dan Wapres Sudah Dilantik

Di ranah geopolitik, pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai ambisinya untuk mengakuisisi Greenland, serta ancaman tarif terhadap negara-negara Eropa jika kesepakatan dagang tak tercapai, turut menambah lapisan ketidakpastian. Langkah-langkah ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global, yang pada gilirannya dapat memangkas permintaan energi.

Kendati demikian, ketegangan geopolitik belum sepenuhnya sirna dari radar pelaku pasar. Potensi eskalasi hubungan antara AS dan Iran masih menjadi faktor penahan yang mencegah penurunan harga lebih dalam, terutama jika tensi di Timur Tengah kembali memanas.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kendali Kripto Pindah Tangan Ini Artinya

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.1 ° C
27.1 °
27.1 °
91 %
5.3kmh
100 %
Rab
27 °
Kam
28 °
Jum
27 °
Sab
29 °
Ming
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  