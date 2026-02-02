Danantara Ungkap Rahasia Investasi Saham: 4 Kriteria Ini Wajib Dipenuhi!

Jabarpos.id, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membocorkan strategi mereka dalam memilih saham. Ternyata, ada empat kriteria utama yang menjadi acuan Danantara dalam berinvestasi di pasar modal. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan bahwa pihaknya fokus pada perusahaan dengan fundamental yang kuat.

"Kita aktif membeli saham-saham yang memiliki valuasi menarik, perusahaan yang baik dengan cash flow yang baik, serta fundamental dan likuiditas yang baik," ujar Pandu di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (2/2/2026).

Menurut Pandu, terlepas dari sentimen penyesuaian kebijakan MSCI yang sempat mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), investasi di pasar saham Indonesia tetap menjanjikan. Ia menilai ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi yang baik dan valuasi saham saat ini sangat menarik.

Pandu juga mengapresiasi langkah cepat bursa dan regulator dalam merespon dinamika pasar. Ia mengimbau investor pasar modal untuk berinvestasi dengan perspektif jangka panjang.

Senada dengan Pandu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa valuasi dengan harga yang benar menjadi kunci utama dalam memilih saham. "Analisa fundamental harus baik, cash flow harus kuat, dan valuasinya juga harganya benar," tegas Rosan.