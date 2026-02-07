Rahasia Terungkap Syarat Jadi Sultan di Bank BUMN

Jabarpos.id – Empat bank BUMN raksasa, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, terus berinovasi menghadirkan layanan eksklusif bagi nasabah prioritas. Layanan ini semakin diminati kalangan beraset besar karena menawarkan kenyamanan premium, mulai dari akses tanpa antre, ruang pelayanan khusus, hingga fasilitas finansial dan gaya hidup kelas atas.

Berikut adalah rangkuman lengkap syarat dan fasilitas terbaru dari masing-masing bank:

BRI:

BRI menetapkan saldo minimum Rp1 miliar bagi nasabah yang ingin bergabung dengan BRI Prioritas. Bank yang kuat di sektor UMKM ini menyediakan Sentra Layanan Prioritas (SLP), ruang pelayanan eksklusif bagi nasabah premium. Nasabah BRI Prioritas mendapatkan BRI Prioritas Debit Card yang membuka akses ke layanan unggulan, seperti konsultasi keuangan, perencanaan investasi, hingga perencanaan dana pensiun. Layanan one stop banking, batas transaksi lebih tinggi, dan keistimewaan Premium Debit Mastercard juga menjadi bagian dari fasilitas yang ditawarkan. BRI menjelaskan bahwa nasabah prioritas dapat menikmati pendekatan layanan yang lebih personal melalui advisor berpengalaman yang membantu pengembangan portofolio keuangan.

Bank Mandiri:

Bank Mandiri mensyaratkan total penempatan dana minimal Rp1 miliar untuk menjadi bagian dari Mandiri Prioritas. Dana tersebut dapat berupa tabungan, giro, deposito, atau produk investasi. Nasabah baru akan disambut dengan welcome bonus cashback Rp1,5 juta, kemudian disusul berbagai keuntungan seperti 4x Livin’poin transaksi luar negeri, penukaran mileage 1:1, serta akses gratis ke airport lounge domestik maupun internasional. Mandiri Prioritas juga menawarkan fasilitas gaya hidup premium, seperti benefit khusus di luxury merchant, akses merchant bandara, serta perlindungan asuransi perjalanan hingga Rp5 miliar, termasuk perlindungan pembelian barang. Bank Mandiri menegaskan bahwa layanan ini memberikan pengalaman menyeluruh, dari pengelolaan aset hingga kenyamanan dalam mobilitas global nasabah.

BNI:

BNI Emerald menawarkan layanan prioritas dengan paket produk berlapis. Untuk menjadi nasabah prioritas, BNI menetapkan saldo minimum Rp1 miliar, dengan tingkatan lanjutan Rp5 miliar dan Rp15 miliar bagi nasabah ultra-premium. Nasabah akan menerima Kartu BNI Emerald World Debit yang dapat digunakan sebagai kartu debit, ATM, dan di jaringan Mastercard seluruh dunia. Layanan yang ditawarkan mencakup fasilitas hospital guarantee baik di dalam maupun luar negeri, hingga bantuan pendidikan internasional (overseas education assistance). BNI menjelaskan bahwa seluruh layanan Emerald dirancang untuk pengembangan aset jangka panjang, dengan fokus pada wealth management yang komprehensif, melalui kombinasi investasi, proteksi, dan layanan finansial personal. Nasabah Emerald juga memperoleh akses produk asuransi dari BNI Life, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, hingga perlindungan investasi dan hari tua.

BTN:

BTN hadir dengan persyaratan paling terjangkau dibandingkan bank BUMN lain. Nasabah cukup memiliki total dana kelolaan minimum Rp500 juta yang mencakup tabungan, deposito, reksa dana, SBN, hingga produk bancassurance. BTN Prioritas memberikan berbagai manfaat, seperti penawaran istimewa KPR, free transfer, hingga fasilitas safe deposit box. Nasabah juga mendapatkan akses ke layanan mobile banking prioritas dan promo eksklusif. BTN menjelaskan bahwa benefit akan diberikan berdasarkan level membership, sehingga nasabah dapat menikmati layanan sesuai kapasitas portofolio mereka. Segmen ini banyak menarik nasabah yang fokus pada pembiayaan properti maupun diversifikasi investasi melalui instrumen non-bank seperti SBN dan reksa dana.