Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30.2 C
Jakarta
Minggu, Februari 8, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Rahasia Terungkap Syarat Jadi Sultan di Bank BUMN

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Rahasia Terungkap Syarat Jadi Sultan di Bank BUMN
spot_img

Jabarpos.id – Empat bank BUMN raksasa, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, terus berinovasi menghadirkan layanan eksklusif bagi nasabah prioritas. Layanan ini semakin diminati kalangan beraset besar karena menawarkan kenyamanan premium, mulai dari akses tanpa antre, ruang pelayanan khusus, hingga fasilitas finansial dan gaya hidup kelas atas.

Berikut adalah rangkuman lengkap syarat dan fasilitas terbaru dari masing-masing bank:

Rahasia Terungkap Syarat Jadi Sultan di Bank BUMN
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

BRI:

BRI menetapkan saldo minimum Rp1 miliar bagi nasabah yang ingin bergabung dengan BRI Prioritas. Bank yang kuat di sektor UMKM ini menyediakan Sentra Layanan Prioritas (SLP), ruang pelayanan eksklusif bagi nasabah premium. Nasabah BRI Prioritas mendapatkan BRI Prioritas Debit Card yang membuka akses ke layanan unggulan, seperti konsultasi keuangan, perencanaan investasi, hingga perencanaan dana pensiun. Layanan one stop banking, batas transaksi lebih tinggi, dan keistimewaan Premium Debit Mastercard juga menjadi bagian dari fasilitas yang ditawarkan. BRI menjelaskan bahwa nasabah prioritas dapat menikmati pendekatan layanan yang lebih personal melalui advisor berpengalaman yang membantu pengembangan portofolio keuangan.

Baca juga:  Permata Bank Punya Resep Ampuh di Tengah Lesunya Ekonomi

Bank Mandiri:

Bank Mandiri mensyaratkan total penempatan dana minimal Rp1 miliar untuk menjadi bagian dari Mandiri Prioritas. Dana tersebut dapat berupa tabungan, giro, deposito, atau produk investasi. Nasabah baru akan disambut dengan welcome bonus cashback Rp1,5 juta, kemudian disusul berbagai keuntungan seperti 4x Livin’poin transaksi luar negeri, penukaran mileage 1:1, serta akses gratis ke airport lounge domestik maupun internasional. Mandiri Prioritas juga menawarkan fasilitas gaya hidup premium, seperti benefit khusus di luxury merchant, akses merchant bandara, serta perlindungan asuransi perjalanan hingga Rp5 miliar, termasuk perlindungan pembelian barang. Bank Mandiri menegaskan bahwa layanan ini memberikan pengalaman menyeluruh, dari pengelolaan aset hingga kenyamanan dalam mobilitas global nasabah.

Baca juga:  UNTR Ungkap Strategi Jitu di Tengah Gempuran Perubahan Astra, Ada Apa?

BNI:

BNI Emerald menawarkan layanan prioritas dengan paket produk berlapis. Untuk menjadi nasabah prioritas, BNI menetapkan saldo minimum Rp1 miliar, dengan tingkatan lanjutan Rp5 miliar dan Rp15 miliar bagi nasabah ultra-premium. Nasabah akan menerima Kartu BNI Emerald World Debit yang dapat digunakan sebagai kartu debit, ATM, dan di jaringan Mastercard seluruh dunia. Layanan yang ditawarkan mencakup fasilitas hospital guarantee baik di dalam maupun luar negeri, hingga bantuan pendidikan internasional (overseas education assistance). BNI menjelaskan bahwa seluruh layanan Emerald dirancang untuk pengembangan aset jangka panjang, dengan fokus pada wealth management yang komprehensif, melalui kombinasi investasi, proteksi, dan layanan finansial personal. Nasabah Emerald juga memperoleh akses produk asuransi dari BNI Life, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, hingga perlindungan investasi dan hari tua.

Baca juga:  BRI Gebrak Layanan Kredit Mikro Rp 1 Triliun Per Hari? Ini Rahasianya

BTN:

BTN hadir dengan persyaratan paling terjangkau dibandingkan bank BUMN lain. Nasabah cukup memiliki total dana kelolaan minimum Rp500 juta yang mencakup tabungan, deposito, reksa dana, SBN, hingga produk bancassurance. BTN Prioritas memberikan berbagai manfaat, seperti penawaran istimewa KPR, free transfer, hingga fasilitas safe deposit box. Nasabah juga mendapatkan akses ke layanan mobile banking prioritas dan promo eksklusif. BTN menjelaskan bahwa benefit akan diberikan berdasarkan level membership, sehingga nasabah dapat menikmati layanan sesuai kapasitas portofolio mereka. Segmen ini banyak menarik nasabah yang fokus pada pembiayaan properti maupun diversifikasi investasi melalui instrumen non-bank seperti SBN dan reksa dana.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Danantara Gebrak Investasi Rp 110 Triliun, Ribuan Pekerjaan Baru Siap Dibuka!
Artikel Selanjutnya
Mobil Listrik Menggoda, Tapi Ada Batu Sandungan di Balik Gemerlapnya

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
30.2 ° C
33.3 °
28.8 °
67 %
4.1kmh
40 %
Ming
30 °
Sen
29 °
Sel
29 °
Rab
32 °
Kam
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  