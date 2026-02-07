Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30.2 C
Jakarta
Minggu, Februari 8, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Pria Ini Temukan Harta Karun Rp36 Triliun, Tapi Akhirnya…

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Pria Ini Temukan Harta Karun Rp36 Triliun, Tapi Akhirnya...
spot_img

JABARPOS.ID – Penemuan intan raksasa seharusnya mengubah hidup seseorang menjadi kaya raya. Namun, nasib tragis justru menimpa Mat Sam, seorang pendulang intan dari Kampung Cempaka, Kalimantan Selatan. Setelah menemukan intan senilai puluhan triliun rupiah, hidupnya justru dipenuhi kesengsaraan.

Kisah pilu Mat Sam bermula pada 26 Agustus 1965. Saat itu, ia bersama empat rekannya menemukan intan berukuran sangat besar. Intan tersebut sangat bersih, berwarna biru kemerahan, dan kemudian diketahui memiliki berat 166,75 karat. Penemuan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah pertambangan intan di Indonesia.

Baca juga:  Kredit Korporasi Melesat, Laba Bank Permata Terbang Tinggi?
Pria Ini Temukan Harta Karun Rp36 Triliun, Tapi Akhirnya...
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, kehebohan penemuan ini justru menjadi awal petaka bagi Mat Sam. Intan tersebut diambil alih oleh pemerintah, dengan janji akan digunakan untuk membangun Kalimantan Selatan dan meningkatkan produksi intan. Mat Sam dan rekan-rekannya dijanjikan hadiah naik haji gratis.

Sayangnya, janji tersebut tak kunjung ditepati. Dua tahun kemudian, Mat Sam dan rekan-rekannya memberanikan diri untuk bersuara, memohon keadilan kepada pemerintah. Mereka hidup dalam kemiskinan, ironisnya setelah menemukan harta karun yang nilainya sangat fantastis.

Baca juga:  Pegadaian Pecahkan Rekor, Investor Berebut Obligasi dan Sukuk

Menurut laporan jabarpos.id, harga intan 166,75 karat itu diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar pada tahun 1967. Jika dikonversikan ke harga emas saat ini, nilainya mencapai Rp36,52 triliun. Mat Sam melalui kuasa hukumnya, memohon kepada Presidium Kabinet Ampera yang dipimpin Jenderal Soeharto, agar persoalan ini ditinjau kembali demi keadilan.

Namun, hingga kini, tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan apakah permohonan Mat Sam dikabulkan atau tidak. Kisah Mat Sam menjadi ironi, seorang penemu harta karun justru hidup dalam kemelaratan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
BUMN Tekstil Rp100 Triliun? DPR: Sama Saja Bunuh Diri!
Artikel Selanjutnya
Danantara Gaspol Proyek Prabowo, Nilainya Bikin Melongo

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
30.2 ° C
33.3 °
28.8 °
67 %
4.1kmh
40 %
Ming
30 °
Sen
29 °
Sel
29 °
Rab
32 °
Kam
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  