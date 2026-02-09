Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.4 C
Jakarta
Selasa, Februari 10, 2026
type here...
Jabar PosBerita

OJK Ungkap Strategi Rahasia Pemilihan Nakhoda Baru?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
OJK Ungkap Strategi Rahasia Pemilihan Nakhoda Baru?
spot_img

Jabarpos.id, Bekasi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara mengenai proses pencarian sosok pemimpin baru yang akan mengisi kursi Anggota Dewan Komisioner OJK. Hal ini menjadi sorotan publik, mengingat peran krusial OJK dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan Indonesia.

Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memastikan kelancaran tugas dan fungsi OJK, serta menjalankan program-program yang diperlukan, terutama dalam merespons dinamika pasar modal yang terjadi belakangan ini.

Baca juga:  IHSG Terbang Tinggi? Menkeu Beri Bocoran Target Akhir Tahun!
OJK Ungkap Strategi Rahasia Pemilihan Nakhoda Baru?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ketika ditanya mengenai Panitia Seleksi (Pansel) yang bertugas memilih calon pimpinan OJK, Friderica menyatakan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangannya. "Terkait pertanyaan tentang pansel, itu kan ada di Kementerian Keuangan, ya itu di luar kami," ujarnya usai acara Witnessing SNLIK di Bekasi Timur, Senin (9/2/2026).

Meskipun demikian, Friderica meyakinkan bahwa proses transisi akan berjalan dengan baik. Terkait kemungkinan adanya pejabat karir yang masuk dalam bursa calon pemimpin OJK, ia enggan memberikan komentar lebih lanjut. "Siapapun nanti yang terpilih, kita siap bekerja sama. Saya tidak tahu (terkait adanya pejabat karir yang masuk bursa calon pejabat OJK)," pungkasnya.

Baca juga:  Plang Jalan Typo 'Geduug Sate' di Bandung: Kesalahan Ejaan yang Bertahan Lama

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Pansel OJK akan mulai bekerja pada hari ini untuk menyeleksi calon pengganti Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara, dan Inarno Djajadi. Purbaya menargetkan dalam waktu satu minggu sudah ada calon ketua OJK yang disiapkan, dan dalam dua minggu ketua OJK baru sudah terpilih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pembentukan Pansel OJK menjadi prioritas utama, sebelum pemilihan Direksi BEI. Publik menantikan siapa sosok yang akan terpilih untuk memimpin OJK dan membawa sektor keuangan Indonesia menuju arah yang lebih baik.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Geger! OJK Sikat Habis Manipulator Saham, Denda Ratusan Miliar!
Artikel Selanjutnya
BTN Tebar Kode Dividen Gede, Investor Auto Sumringah?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
25.4 ° C
25.6 °
23.8 °
84 %
0.5kmh
100 %
Sen
26 °
Sel
30 °
Rab
33 °
Kam
33 °
Jum
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  