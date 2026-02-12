Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
24.5 C
Jakarta
Jumat, Februari 13, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Lowongan Jabatan Direksi BUMN Dibuka, Ini Bocoran Kriteria Kandidat Idaman!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Lowongan Jabatan Direksi BUMN Dibuka, Ini Bocoran Kriteria Kandidat Idaman!
spot_img

JABARPOS.ID – COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa proses rekrutmen direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan secara profesional dan transparan. Kriteria yang jelas menjadi kunci utama dalam proses seleksi ini.

Dony menjelaskan bahwa kecocokan antara pengalaman kandidat dengan tanggung jawab jabatan yang akan diemban menjadi pertimbangan utama. Setiap posisi akan diidentifikasi secara jelas, termasuk penentuan job responsibility dan requirement bagi job holder, meliputi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Baca juga:  Summarecon Agung Bidik Kelas Menengah, Penjualan Properti Melesat?
Lowongan Jabatan Direksi BUMN Dibuka, Ini Bocoran Kriteria Kandidat Idaman!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kompetensi itu penting, tapi bagi kami hanya 20%. Syarat lulus memang harus kompeten, tapi 80% lebih kepada karakter," ujar Dony dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, seperti dikutip jabarpos.id pada Kamis (12/2/2026).

Integritas menjadi karakter yang paling diutamakan. Menurutnya, Danantara mencari sosok yang memiliki integritas tinggi, mengingat tugas mereka adalah mengelola perusahaan milik negara.

Baca juga:  Kejutan di Surya Semesta (SSIA)! Transaksi Raksasa Terungkap

Proses seleksi diawali dengan basic competency assessment yang melibatkan tiga konsultan independen. Kandidat yang lolos akan melanjutkan ke tahap wawancara yang dilakukan oleh tim pewawancara bersertifikat.

Dari total 20 certified interviewer, 10 orang berasal dari Danantara yang telah tersertifikasi dan memiliki level jabatan managing director. Sementara 10 lainnya berasal dari BP BUMN, karena keputusan final pengangkatan direksi dan komisaris berada di tangan mereka.

Baca juga:  IHSG Merah Lagi Jelang Libur Natal

Tim ini akan merangkum dan mempresentasikan hasil assessment masing-masing kandidat, sebelum mengusulkan nama-nama direksi yang direkomendasikan.

"Banyak orang-orang Indonesia terbaik yang jadi direksi BUMN hari ini. Ada juga CEO Coca-Cola yang bergabung dengan PT Semen Indonesia, ada juga dari direktur HR global Unilever, sekarang menjadi HR PT Telkom. Kami mengundang seluruh orang-orang terbaik," pungkasnya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
UNVR Cetak Rekor! Pendapatan Meroket di Tengah Gempuran Ekonomi
Artikel Selanjutnya
Astra Bikin Bangga Indonesia Masuk Daftar Elite Asia Pasifik!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
light rain
24.5 ° C
24.5 °
23.8 °
94 %
1.3kmh
100 %
Kam
26 °
Jum
27 °
Sab
32 °
Ming
33 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  