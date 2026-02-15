Get
29.6 C
Jakarta
Minggu, Februari 15, 2026
Jabar Pos

Prabowo Buka Kartu Strategi Ekonomi, Investor Auto Senyum?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Prabowo Buka Kartu Strategi Ekonomi, Investor Auto Senyum?
Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan strategi "Indonesia Incorporated" sebagai cetak biru kolaborasi nasional dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026). Langkah ini sontak menuai perhatian, memicu rasa penasaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strategi tersebut dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia.

Di hadapan para pemangku kepentingan, Prabowo menegaskan tiga pilar utama kebijakan ekonomi: kolaborasi inklusif melalui Indonesia Incorporated, optimisme pertumbuhan ekonomi, dan komitmen pada kepastian hukum. "Yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama," ujarnya, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.

Baca juga:  Tabrakan Dua Truk di Tol Cipularang Tewaskan Sopir Boks
Prabowo Buka Kartu Strategi Ekonomi, Investor Auto Senyum?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Konsep Indonesia Incorporated memberikan sinyal positif bagi investor. Ini adalah kerangka kerja yang inklusif, mendorong nilai tambah di seluruh rantai pasok, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Ketika semua elemen bergerak harmonis, pasar akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang arah ekonomi Indonesia. Kepastian ini diharapkan menjadi jangkar stabilitas dan meredam volatilitas pasar keuangan.

Baca juga:  Saham Anjlok Usai Texas Chicken Tutup CSMI Siapkan Kejutan Ini

Sebelumnya, gagasan ini juga diungkapkan Prabowo saat bertemu dengan lima pengusaha besar Indonesia di Hambalang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi.

