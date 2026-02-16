Get
Alarm Bursa Saham Berbunyi Keras, Pemerintah Siapkan Jurus Jitu?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Alarm Bursa Saham Berbunyi Keras, Pemerintah Siapkan Jurus Jitu?
Jabarpos.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menganggap isu yang dilontarkan MSCI (Morgan Stanley Capital International) terkait pasar modal Indonesia sebagai "wake up call" atau peringatan keras yang menuntut reformasi mendalam. Anggota DEN, Septian Hario Seto, menekankan pentingnya peningkatan investasi, terutama di sektor hilirisasi, untuk mendongkrak kinerja ekspor, menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya beli, dan membawa ekonomi Indonesia mencapai target pertumbuhan 8%.

DEN juga menyoroti industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki, sektor manufaktur padat karya yang tengah berjuang menghadapi tekanan daya saing dan tantangan pasar ekspor. Untuk itu, DEN mendorong penguatan perjanjian dagang RI dengan negara mitra, seperti Uni Eropa melalui IEU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), sebagai upaya meningkatkan daya saing dan memperluas peluang pasar produk TPT dan alas kaki Indonesia di Eropa.

Alarm Bursa Saham Berbunyi Keras, Pemerintah Siapkan Jurus Jitu?
Lebih lanjut, kajian DEN mengusulkan paket kebijakan yang bertujuan mempermudah investasi di Indonesia, termasuk membuka peluang bagi peran Danantara. Lalu, bagaimana upaya DEN mendorong daya saing industri dan menarik investasi ke dalam negeri? Bagaimana pula DEN menyikapi tantangan Indonesia terkait penilaian dari lembaga pemeringkat global seperti MSCI dan Moody’s?

