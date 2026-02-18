Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
23.6 C
Jakarta
Jumat, Februari 20, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Antam dan PTBA Jadi Persero Lagi? Fakta di Balik Perubahan yang Bikin Penasaran!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Antam dan PTBA Jadi Persero Lagi? Fakta di Balik Perubahan yang Bikin Penasaran!
spot_img

Jakarta, jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akhirnya angkat bicara terkait perubahan nama dua perusahaan tambang raksasa, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), menjadi "Persero". Perubahan ini sempat menimbulkan tanda tanya besar di kalangan investor dan masyarakat.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa perubahan nama ini merupakan konsekuensi dari Undang-Undang BUMN yang baru, yang mewajibkan adanya kepemilikan negara sebesar 1%. "Jadinya ada 1% kepemilikan negara kan. Nah, yang besar-besar itu semuanya, kan nggak hanya itu (ANTM dan PTBA). Banyak kan yang berubah," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Baca juga:  PKL Terlihat Berjualan Kembali di Jalan Pedati Bogor
Antam dan PTBA Jadi Persero Lagi? Fakta di Balik Perubahan yang Bikin Penasaran!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dony juga menegaskan bahwa perubahan nama ini tidak akan diikuti oleh aksi korporasi lanjutan, seperti pemisahan Antam dan Bukit Asam dari holding MIND ID. "Tetap di bawah Mind ID," tegasnya. Ia menambahkan bahwa perubahan nama menjadi Perseroan bukan hanya terjadi pada Antam dan Bukit Asam saja, melainkan pada seluruh perusahaan BUMN karena kewajiban pemenuhan kepemilikan negara.

Baca juga:  Harga Emas Terbang Tinggi? Analis Ungkap Angka Fantastis!

Lebih lanjut, Dony membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa perubahan nama kedua perseroan tersebut berkaitan dengan kehadiran PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). "Nggak ada hubungan sama sekali. Itu kan undang-undang. Jadi karena di undang-undangnya kan begitu," ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, jabarpos.id mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) resmi melakukan perubahan nama perseroan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PT Antam (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA). Perubahan ini efektif berlaku sejak 13 Februari 2026 setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Kedua manajemen menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang telah diperbarui terakhir melalui UU Nomor 16 Tahun 2025.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Cashlez Terpuruk Rugi Dua Kali Lipat, Ada Apa?
Artikel Selanjutnya
Ramadan Semakin Dekat, BSI Kebanjiran Order Kendaraan?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
very heavy rain
23.6 ° C
23.9 °
22.7 °
95 %
0.9kmh
98 %
Kam
28 °
Jum
29 °
Sab
30 °
Ming
32 °
Sen
28 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  