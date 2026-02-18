Get
23.6 C
Jakarta
Jumat, Februari 20, 2026
Jabar PosBerita

Ramadan Semakin Dekat, BSI Kebanjiran Order Kendaraan?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Ramadan Semakin Dekat, BSI Kebanjiran Order Kendaraan?
JABARPOS.ID, Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) merasakan dampak positif menjelang bulan suci Ramadan 2026. Permintaan pembiayaan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, mengalami peningkatan signifikan di berbagai wilayah.

Menurut data yang dihimpun jabarpos.id, sepanjang tahun 2025, pembiayaan kendaraan BSI tumbuh pesat sekitar 19% (YoY), mencapai total Rp6,41 Triliun dengan kualitas pembiayaan yang terjaga. Lonjakan permintaan ini terutama terasa di daerah-daerah dengan tingkat mobilitas tinggi dan kawasan industri padat seperti Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Ramadan Semakin Dekat, BSI Kebanjiran Order Kendaraan?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pertumbuhan ini didorong oleh strategi pembiayaan yang tepat sasaran dan manajemen risiko yang prudent. Selain itu, BSI OTO menjalin kerjasama strategis dengan Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah untuk mempercepat proses pembiayaan. Sinergi ini memungkinkan BSI untuk fokus pada pembiayaan kendaraan, baik mobil baru, mobil bekas, maupun motor baru.

"BSI OTO mencatatkan kinerja solid, tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri sekitar 7%," ungkap Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, dalam keterangan resminya, Rabu (18/2/2026).

Menjelang Ramadan, lanjutnya, kebutuhan pembiayaan kendaraan di BSI biasanya meningkat sekitar 10-15%.

Erwan optimis penyaluran pembiayaan KKB di BSI tahun 2026 akan tumbuh dua digit. Optimisme ini didukung oleh berbagai stimulus pemerintah terkait keringanan subsidi kendaraan listrik, minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah, serta berbagai promo dan program menarik dari BSI.

BSI menawarkan produk pembiayaan kendaraan berbasis prinsip syariah dengan cicilan tetap dan jangka waktu fleksibel sesuai kebutuhan nasabah. Proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan melalui jaringan kantor cabang dan layanan digital superapps BYOND by BSI.

Dalam rangka merayakan milad BSI kelima, perseroan memberikan berbagai promo menarik, termasuk special price mulai dari 2,22% flat p.a. untuk nasabah ASN, BUMN, BUMD, payroll, dan lainnya, bonus tabungan Emas dengan syarat dan ketentuan berlaku, cashback tabungan haji, cashback referral, dan promo lainnya yang dapat diakses di www.bankbsi.co.id.

