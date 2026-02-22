Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
23.4 C
Jakarta
Senin, Februari 23, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Rahasia Ampuh Bebaskan Diri dari Jeratan BI Checking, Dijamin Lolos!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Rahasia Ampuh Bebaskan Diri dari Jeratan BI Checking, Dijamin Lolos!
spot_img

Jabarpos.id – Akses terhadap layanan keuangan, khususnya pinjaman, sangat dipengaruhi oleh catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dulu dikenal dengan BI Checking. Skor kredit yang buruk bisa menutup pintu bagi pengajuan pinjaman, baik di bank maupun perusahaan pembiayaan.

Dulu, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) mencatat sekitar 40% pengajuan KPR ditolak karena masalah skor kredit, seringkali dipicu oleh tunggakan pinjaman online. Bahkan, OJK juga menyoroti kasus pencari kerja yang gagal dapat pekerjaan karena masalah serupa.

Baca juga:  Rayakan HUT RI, Bandung Zoo Gratiskan Tiket Masuk untuk Warga yang Berulang Tahun 16-18 Agustus
Rahasia Ampuh Bebaskan Diri dari Jeratan BI Checking, Dijamin Lolos!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, jangan khawatir! Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menegaskan bahwa data SLIK bisa diperbarui setelah peminjam melunasi kewajibannya atau mengambil langkah sesuai ketentuan.

Lalu, bagaimana cara membersihkan nama dari SLIK OJK jika sudah terlanjur memiliki catatan buruk?

  1. Lunasi Semua Tunggakan: Ini adalah langkah paling utama. Jika masih ada cicilan yang belum dibayar, segera selesaikan.
  2. Lapor Jika Ada Kesalahan: Jika Anda merasa ada kesalahan dalam catatan kredit, segera hubungi pihak terkait untuk melaporkan masalah tersebut.
  3. Pantau Pembaruan Data: Biasanya, pembaruan data SLIK OJK membutuhkan waktu maksimal 30 hari setelah pelunasan.
  4. Minta Surat Keterangan Lunas (SKL): SKL ini bisa menjadi bukti kuat saat Anda mengajukan kredit baru.
Baca juga:  Dua Prajurit TNI Terluka, RI Mengecam Keras Serangan Israel ke Markas UNIFIL

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa memperbaiki skor kredit dan membuka kembali peluang untuk mendapatkan layanan keuangan yang Anda butuhkan. Jangan biarkan catatan kredit buruk menghalangi masa depan finansial Anda!

spot_img
Artikel Sebelumnya
Waspada! Uang Rakyat Raib Triliunan Rupiah, Setiap Hari Ribuan Orang Jadi Korban
Artikel Selanjutnya
Modal Terkumpul, Kapan Balik Modal Jika Buka Alfamart?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
moderate rain
23.4 ° C
24 °
23.4 °
96 %
0.5kmh
100 %
Ming
29 °
Sen
29 °
Sel
29 °
Rab
30 °
Kam
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  