Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
32.8 C
Jakarta
Rabu, Februari 25, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Raksasa Bank AS Terguncang AI? Bos JP Morgan Beri Jawaban Mengejutkan!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Raksasa Bank AS Terguncang AI? Bos JP Morgan Beri Jawaban Mengejutkan!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Saham sejumlah bank raksasa Amerika Serikat mengalami penurunan tajam akibat kekhawatiran investor terhadap dampak kecerdasan buatan (AI). Namun, CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, merespons isu tersebut dengan pernyataan yang cukup mengejutkan.

Dimon menilai kekhawatiran investor terlalu berlebihan. Ia menegaskan bahwa JPMorgan Chase justru akan memanfaatkan teknologi AI untuk keuntungan perusahaan. "Menurut saya, kita akan menjadi pemenang," tegas Dimon, seperti dikutip jabarpos.id dari The Wall Street Journal.

Baca juga:  Mantan Polisi Kaya Raya Berkat Mesin ATM, Kok Bisa?
Raksasa Bank AS Terguncang AI? Bos JP Morgan Beri Jawaban Mengejutkan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Penurunan saham yang dialami JPMorgan Chase dan beberapa perusahaan jasa keuangan lainnya dipicu oleh laporan Citrini Research yang memprediksi bagaimana AI dapat mengubah perekonomian, termasuk sistem pembayaran sehari-hari. Hal ini memicu kekhawatiran akan tergerusnya keuntungan perusahaan yang bergerak di bidang pemrosesan pembayaran.

Dimon mengakui bahwa persaingan dengan perusahaan fintech semakin ketat. Ia menyebutkan beberapa nama seperti Chime, Revolut, PayPal, dan Stripe sebagai pesaing yang patut diperhitungkan. "Kami kalah telak di beberapa bagian. Kami dikalahkan dengan telak. Kami juga harus bersaing di level itu. Kami tidak bisa hanya berpura-pura tidak tahu," ujarnya.

Baca juga:  Paramitra Alfa Sekuritas Kena Sanksi BEI, Ada Apa?

Menghadapi persaingan yang semakin ketat, JPMorgan Chase berencana meningkatkan investasi di bidang teknologi menjadi US$20 miliar tahun ini, naik US$2 miliar dari tahun sebelumnya. Dimon menegaskan bahwa JPMorgan Chase akan tetap pada jalur yang sama dan terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

"Anda telah melihat bahwa banyak pesaing kami sekarang memiliki strategi yang sedikit mirip dengan apa yang kami lakukan, dan saya pikir meniru adalah bentuk pujian tertinggi," kata Marianne Lake, kepala unit konsumen JPMorgan.

Baca juga:  Long Weekend Jalur Puncak Bogor Terapkan Ganjil Genap Hingga Hari Senin

Dimon, yang telah memimpin JPMorgan Chase selama 20 tahun, menyatakan akan tetap menjabat sebagai CEO untuk beberapa tahun ke depan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Semen Baturaja Diguncang Pengunduran Diri, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
32.8 ° C
33.9 °
31.6 °
50 %
3.6kmh
40 %
Rab
32 °
Kam
32 °
Jum
31 °
Sab
31 °
Ming
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  