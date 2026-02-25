Raksasa Bank AS Terguncang AI? Bos JP Morgan Beri Jawaban Mengejutkan!

Jabarpos.id, Jakarta – Saham sejumlah bank raksasa Amerika Serikat mengalami penurunan tajam akibat kekhawatiran investor terhadap dampak kecerdasan buatan (AI). Namun, CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, merespons isu tersebut dengan pernyataan yang cukup mengejutkan.

Dimon menilai kekhawatiran investor terlalu berlebihan. Ia menegaskan bahwa JPMorgan Chase justru akan memanfaatkan teknologi AI untuk keuntungan perusahaan. "Menurut saya, kita akan menjadi pemenang," tegas Dimon, seperti dikutip jabarpos.id dari The Wall Street Journal.

Penurunan saham yang dialami JPMorgan Chase dan beberapa perusahaan jasa keuangan lainnya dipicu oleh laporan Citrini Research yang memprediksi bagaimana AI dapat mengubah perekonomian, termasuk sistem pembayaran sehari-hari. Hal ini memicu kekhawatiran akan tergerusnya keuntungan perusahaan yang bergerak di bidang pemrosesan pembayaran.

Dimon mengakui bahwa persaingan dengan perusahaan fintech semakin ketat. Ia menyebutkan beberapa nama seperti Chime, Revolut, PayPal, dan Stripe sebagai pesaing yang patut diperhitungkan. "Kami kalah telak di beberapa bagian. Kami dikalahkan dengan telak. Kami juga harus bersaing di level itu. Kami tidak bisa hanya berpura-pura tidak tahu," ujarnya.

Menghadapi persaingan yang semakin ketat, JPMorgan Chase berencana meningkatkan investasi di bidang teknologi menjadi US$20 miliar tahun ini, naik US$2 miliar dari tahun sebelumnya. Dimon menegaskan bahwa JPMorgan Chase akan tetap pada jalur yang sama dan terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

"Anda telah melihat bahwa banyak pesaing kami sekarang memiliki strategi yang sedikit mirip dengan apa yang kami lakukan, dan saya pikir meniru adalah bentuk pujian tertinggi," kata Marianne Lake, kepala unit konsumen JPMorgan.

Dimon, yang telah memimpin JPMorgan Chase selama 20 tahun, menyatakan akan tetap menjabat sebagai CEO untuk beberapa tahun ke depan.