Kejutan di Perusahaan Udang Kaesang Direktur Mendadak Pamit

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), emiten pengolah udang yang memiliki afiliasi dengan Kaesang Pangarep. Direktur Pemasaran perusahaan, Patrick Djuanda, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri Patrick Djuanda ini diumumkan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berlaku efektif mulai 25 Februari 2026. Dalam suratnya, Patrick menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama 12 tahun terakhir untuk berkarya dan berkembang di PMMP.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk bekerja dan berkembang di PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk selama 12 tahun terakhir," tulis Patrick dalam surat pengunduran dirinya.

Alasan pengunduran diri Patrick Djuanda disebut karena alasan pribadi yang tidak diungkapkan secara detail. "Saya telah mempertimbangkan keputusan ini dengan matang dan mengundurkan diri karena alasan pribadi," jelasnya.

Patrick juga menyampaikan harapannya agar PMMP terus maju dan sukses di masa depan. Ia memastikan akan menyelesaikan semua tanggung jawab dan kewajibannya hingga tanggal efektif pengunduran dirinya.