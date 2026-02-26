Get
IHSG Terbang Tinggi? Ketua DK OJK Baru Jadi Penentu!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
JABARPOS.ID – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi kembali menembus level 9.000. Kuncinya? Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tepat dan kredibel.

Menurut Misbakhun, saat ini proses seleksi calon pimpinan OJK masih bergulir di panitia seleksi (pansel) yang diketuai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. DPR, kata dia, belum menerima nama-nama calon untuk diuji kelayakan dan kepatutannya.

Baca juga:  Ratu Maxima Incar Dompet Warga Indonesia, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Perlu segera diselesaikan usai pembentukan Pansel," ujar Misbakhun dalam sebuah acara yang dikutip JABARPOS.ID, Kamis (26/2/2026).

DPR menjanjikan uji kelayakan dan kepatutan yang terbuka dan transparan. Mereka akan memilih pemimpin OJK yang memiliki kemampuan, kapasitas, dan integritas tinggi di sektor keuangan.

Misbakhun menekankan, semakin cepat pemerintah menyerahkan nama-nama calon pimpinan OJK definitif, semakin cepat pula penguatan industri jasa keuangan Indonesia, termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia optimis langkah-langkah yang diambil saat ini sudah memadai untuk membawa IHSG kembali ke level yang lebih tinggi.

Baca juga:  Dana Lender Dibekukan OJK, Dana Syariah Indonesia Terancam?

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sejumlah kandidat telah mendaftar dalam proses seleksi. Namun, ia mengakui jumlah pendaftar masih belum sesuai harapan. Proses seleksi sendiri akan ditutup pada 2 Maret 2026. Purbaya juga menyebutkan bahwa Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, belum terlihat mendaftarkan diri. Pendaftaran sejauh ini didominasi oleh pegawai internal OJK dan pelaku industri jasa keuangan.

spot_img
