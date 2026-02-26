Rahasia BRI Kuasai Pasar Terbongkar, Bos Ungkap Strategi Jitu!

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) tengah berupaya memperkokoh fondasi pendanaannya. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa esensi bisnis perbankan terletak pada kemampuan menghimpun dana secara efektif.

"Banking itu adalah funding game. Fokus utama kami di BRI adalah membangun funding franchise yang kuat, dengan tujuan utama memperbaiki struktur pendanaan," ungkap Hery dalam konferensi pers terkait kinerja keuangan tahun 2025, Kamis (26/2/2026).

Salah satu langkah strategis yang telah diimplementasikan adalah peningkatan komposisi dana murah atau CASA (Current Account Saving Account). Hery menjelaskan bahwa porsi CASA BRI telah meningkat signifikan dari 66,6% pada tahun 2024 menjadi sekitar 71% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun lalu.

Untuk terus memacu pertumbuhan CASA, BRI berfokus pada peningkatan pertumbuhan tabungan dan giro, yang didorong oleh aktivitas transaksi perbankan. Oleh karena itu, Hery menekankan pentingnya mendorong penggunaan layanan transaksi BRI seperti BRImo, QRIS, EDC, serta Qlola. Tak ketinggalan, peran agen BRIlink juga terus dioptimalkan.

Selain itu, BRI juga berambisi untuk meningkatkan volume dan frekuensi transaksi. Menurut Hery, tren transaksi di BRI saat ini menunjukkan pertumbuhan positif, membawa BRI semakin mendekati para pesaing teratas di industri perbankan.

"Kami ingin menjadi yang terdepan dalam hal funding murah atau CASA ratio," tegas Hery.

Hery juga menyoroti pentingnya jumlah pengguna aktif (user aktif) pada aplikasi super retail BRImo dalam mendorong pertumbuhan CASA. Selain itu, mesin-mesin EDC yang aktif digunakan untuk transaksi kartu BRI dan kartu bank lain juga memegang peranan penting.

Lebih lanjut, Hery mengungkapkan bahwa BRI terus melakukan pembaruan pada aplikasi super untuk korporasi, Qlola. Hery menargetkan agar Qlola dapat bersaing dengan aplikasi super korporat milik bank-bank besar lainnya.

Dengan demikian, diharapkan nasabah korporasi dapat melakukan berbagai transaksi seperti cash management, trading, dan foreign exchange yang pada akhirnya akan meningkatkan CASA dalam bentuk giro bagi BRI.

"Kami berharap pertumbuhan tetap solid, bahkan lebih baik dibandingkan tahun 2025," pungkas Hery.