Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29 C
Jakarta
Kamis, Februari 26, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Rahasia BRI Kuasai Pasar Terbongkar, Bos Ungkap Strategi Jitu!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Rahasia BRI Kuasai Pasar Terbongkar, Bos Ungkap Strategi Jitu!
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) tengah berupaya memperkokoh fondasi pendanaannya. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa esensi bisnis perbankan terletak pada kemampuan menghimpun dana secara efektif.

"Banking itu adalah funding game. Fokus utama kami di BRI adalah membangun funding franchise yang kuat, dengan tujuan utama memperbaiki struktur pendanaan," ungkap Hery dalam konferensi pers terkait kinerja keuangan tahun 2025, Kamis (26/2/2026).

Rahasia BRI Kuasai Pasar Terbongkar, Bos Ungkap Strategi Jitu!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Salah satu langkah strategis yang telah diimplementasikan adalah peningkatan komposisi dana murah atau CASA (Current Account Saving Account). Hery menjelaskan bahwa porsi CASA BRI telah meningkat signifikan dari 66,6% pada tahun 2024 menjadi sekitar 71% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun lalu.

Baca juga:  Baznas Berencana Untuk Membangun Masjid, Sekolah, dan Rumah Sakit di Gaza

Untuk terus memacu pertumbuhan CASA, BRI berfokus pada peningkatan pertumbuhan tabungan dan giro, yang didorong oleh aktivitas transaksi perbankan. Oleh karena itu, Hery menekankan pentingnya mendorong penggunaan layanan transaksi BRI seperti BRImo, QRIS, EDC, serta Qlola. Tak ketinggalan, peran agen BRIlink juga terus dioptimalkan.

Selain itu, BRI juga berambisi untuk meningkatkan volume dan frekuensi transaksi. Menurut Hery, tren transaksi di BRI saat ini menunjukkan pertumbuhan positif, membawa BRI semakin mendekati para pesaing teratas di industri perbankan.

Baca juga:  Geger, Bank RI dan Korea Selatan Bersatu, Tarik Tunai ATM Tanpa Kartu Jadi Kenyataan!

"Kami ingin menjadi yang terdepan dalam hal funding murah atau CASA ratio," tegas Hery.

Hery juga menyoroti pentingnya jumlah pengguna aktif (user aktif) pada aplikasi super retail BRImo dalam mendorong pertumbuhan CASA. Selain itu, mesin-mesin EDC yang aktif digunakan untuk transaksi kartu BRI dan kartu bank lain juga memegang peranan penting.

Baca juga:  Akhir Pelarian Bos Investree, Dibekuk di Qatar!

Lebih lanjut, Hery mengungkapkan bahwa BRI terus melakukan pembaruan pada aplikasi super untuk korporasi, Qlola. Hery menargetkan agar Qlola dapat bersaing dengan aplikasi super korporat milik bank-bank besar lainnya.

Dengan demikian, diharapkan nasabah korporasi dapat melakukan berbagai transaksi seperti cash management, trading, dan foreign exchange yang pada akhirnya akan meningkatkan CASA dalam bentuk giro bagi BRI.

"Kami berharap pertumbuhan tetap solid, bahkan lebih baik dibandingkan tahun 2025," pungkas Hery.

spot_img
Artikel Sebelumnya
IHSG Terbang Tinggi? Ketua DK OJK Baru Jadi Penentu!
Artikel Selanjutnya
Transaksi Digital BNI Meledak, Ada Apa dengan Korporasi?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
29 ° C
29.1 °
27.7 °
65 %
6.2kmh
20 %
Kam
30 °
Jum
30 °
Sab
33 °
Ming
31 °
Sen
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  