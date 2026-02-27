Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.3 C
Jakarta
Jumat, Februari 27, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Grup Bakrie Siap Gelar Rights Issue Gede-gedean, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Grup Bakrie Siap Gelar Rights Issue Gede-gedean, Ada Apa?
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – Holding Group Bakrie, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), baru saja mengantongi lampu hijau untuk menggelar Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau yang lebih dikenal dengan rights issue. Keputusan penting ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Direktur Utama & CEO BNBR, Anindya N. Bakrie, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengoptimalkan struktur pendanaan terkait akuisisi PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). "Perseroan menilai perlu untuk melaksanakan PMHMETD dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)," ujarnya kepada awak media usai RUPSLB.

Baca juga:  Imbas Hujan dan Angin Kencang 14 Rumah di Bogor Rusak
Grup Bakrie Siap Gelar Rights Issue Gede-gedean, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam aksi korporasi ini, BNBR berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 90 miliar saham baru seri E. Saham-saham baru ini akan diambil dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meski harga pelaksanaan dan target dana yang akan dihimpun baru akan ditentukan pada 9 Maret mendatang, Anindya mengungkapkan bahwa BNBR membidik dana segar antara Rp4 triliun hingga Rp6,5 triliun. Dana hasil rights issue ini rencananya akan digunakan untuk pembayaran utang perusahaan atau entitas anak kepada kreditur, serta untuk modal kerja dan pengembangan usaha, termasuk CCT.

Lebih lanjut, Anindya menambahkan bahwa rights issue ini juga bertujuan untuk menekan rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) BNBR dari 500% menjadi 200%. "Apa gunanya rights issue ini adalah untuk membayar utang daripada akuisisi tersebut. Dan ini membuat debt to equity yang tadinya lima kali menjadi dua kali lipat. Jadi menjadi lebih sehat, lebih liquid, dan bisa menatap masa depan dengan lebih baik," jelasnya.

Baca juga:  Waspada Virus HMPV Sudah Masuk Indonesia, Anak-Anak Jadi Kelompok Rentan

Direktur BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti, menargetkan seluruh proses rights issue ini dapat diselesaikan pada bulan Juni mendatang. Pihak manajemen BNBR meyakini bahwa rencana PMHMETD ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, memperkuat kinerja operasional dan struktur permodalan BNBR.

Anindya juga menambahkan bahwa aksi korporasi ini akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. jabarpos.id mencatat, setelah aksi ini, rasio total pinjaman terhadap total aset diperkirakan turun dari 84,28% menjadi 67,9%, dan rasio total pinjaman terhadap total ekuitas turun dari 536,02% menjadi 211,57%.

Baca juga:  Dolar AS Terancam? Bos Temasek Ungkap Fakta Mengejutkan!

Namun, Anindya mengingatkan bahwa rencana PMHMETD ini akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya untuk melakukan pembelian Saham Baru, yang mana persentase kepemilikan saham di Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 33,33% setelah dilaksanakannya HMETD.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Astra International Umumkan Penurunan Laba, Ada Apa Gerangan?
Artikel Selanjutnya
Sari Roti Gigit Jari Laba Anjlok, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
28.3 ° C
28.4 °
27.7 °
66 %
5.1kmh
40 %
Jum
30 °
Sab
31 °
Ming
33 °
Sen
32 °
Sel
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  