Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.3 C
Jakarta
Sabtu, Februari 28, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Perombakan Direksi Sampoerna, Ada Apa Gerangan?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Perombakan Direksi Sampoerna, Ada Apa Gerangan?
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) baru saja mengumumkan perubahan susunan Dewan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai strategi perusahaan untuk memperkuat struktur organisasi agar lebih adaptif terhadap dinamika industri yang terus berubah.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui penunjukan Houria Raselma sebagai pengganti Gunnar Beckers, Reno Bontemps menggantikan Sergio Colarusso, dan Rianto Probo Hartono sebagai direktur baru. Presiden Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi, meyakini bahwa formasi baru ini akan memperkuat perusahaan dalam menghadapi tantangan industri dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Baca juga:  Anggota DPRD Jabar Ini Dorong Depok Jadi Smart City dengan Tata Ruang Inovatif dan Digitalisasi
Perombakan Direksi Sampoerna, Ada Apa Gerangan?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Saya percaya pengalaman dan keahlian yang dimiliki Houria, Reno, dan Rianto akan semakin memperkuat Tim Manajemen dan Direksi dalam mendorong kinerja Perseroan serta memantapkan pencapaian strategi jangka panjang Sampoerna," ujar Ivan dalam keterangan resmi yang diterima JABARPOS.ID.

Ivan juga menyampaikan apresiasi kepada Gunnar Beckers dan Sergio Colarusso atas kontribusi mereka selama menjabat di Sampoerna. Menurutnya, kedua sosok tersebut telah memberikan kontribusi signifikan bagi perusahaan dan turut memperkuat posisi Sampoerna sebagai pemimpin pasar.

Baca juga:  Dua Prajurit TNI Terluka, RI Mengecam Keras Serangan Israel ke Markas UNIFIL

Houria Raselma memulai karirnya di Philip Morris International (PMI) Aljazair pada tahun 2012 dan telah mendorong inovasi di berbagai merek dan portofolio produk. Reno Bontemps memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keuangan, sementara Rianto Probo Hartono telah berkarya selama 18 tahun di Sampoerna dengan rekam jejak yang kuat di berbagai fungsi strategis.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Sari Roti Gigit Jari Laba Anjlok, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.3 ° C
27.3 °
26.6 °
69 %
1.8kmh
100 %
Jum
29 °
Sab
36 °
Ming
32 °
Sen
31 °
Sel
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  