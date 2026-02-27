Perombakan Direksi Sampoerna, Ada Apa Gerangan?

JABARPOS.ID, Jakarta – PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) baru saja mengumumkan perubahan susunan Dewan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai strategi perusahaan untuk memperkuat struktur organisasi agar lebih adaptif terhadap dinamika industri yang terus berubah.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui penunjukan Houria Raselma sebagai pengganti Gunnar Beckers, Reno Bontemps menggantikan Sergio Colarusso, dan Rianto Probo Hartono sebagai direktur baru. Presiden Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi, meyakini bahwa formasi baru ini akan memperkuat perusahaan dalam menghadapi tantangan industri dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Saya percaya pengalaman dan keahlian yang dimiliki Houria, Reno, dan Rianto akan semakin memperkuat Tim Manajemen dan Direksi dalam mendorong kinerja Perseroan serta memantapkan pencapaian strategi jangka panjang Sampoerna," ujar Ivan dalam keterangan resmi yang diterima JABARPOS.ID.

Ivan juga menyampaikan apresiasi kepada Gunnar Beckers dan Sergio Colarusso atas kontribusi mereka selama menjabat di Sampoerna. Menurutnya, kedua sosok tersebut telah memberikan kontribusi signifikan bagi perusahaan dan turut memperkuat posisi Sampoerna sebagai pemimpin pasar.

Houria Raselma memulai karirnya di Philip Morris International (PMI) Aljazair pada tahun 2012 dan telah mendorong inovasi di berbagai merek dan portofolio produk. Reno Bontemps memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keuangan, sementara Rianto Probo Hartono telah berkarya selama 18 tahun di Sampoerna dengan rekam jejak yang kuat di berbagai fungsi strategis.