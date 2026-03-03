Jabar PosBerita

Konglomerat Prajogo Pangestu Restui Investasi Raksasa, Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir Amankan Kontrak Miliaran Dolar!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Konglomerat Prajogo Pangestu Restui Investasi Raksasa, Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir Amankan Kontrak Miliaran Dolar!
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – Dunia bisnis Indonesia kembali dikejutkan dengan kolaborasi strategis antara Danantara Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA), dan Chandra Asri Group. Sebuah kesepakatan monumental telah ditandatangani, menandai dimulainya pembangunan pabrik kimia raksasa yang akan memperkuat produksi Caustic Soda dan Ethylene Dichloride (EDC) di dalam negeri.

Momen bersejarah ini diabadikan dalam unggahan di akun Instagram resmi CEO Danantara, Rosan Roeslani. Turut hadir dalam penandatanganan tersebut, sosok berpengaruh Prajogo Pangestu, pemilik sekaligus pengendali utama Chandra Asri, beserta jajaran manajemen dan perwakilan dari berbagai pihak terkait. Kehadiran Prajogo menjadi sinyal kuat dukungan terhadap pengembangan industri nasional.

Baca juga:  Golkar Tunggu Munas Selesai untuk Tentukan Calon Pilkada 2024
Konglomerat Prajogo Pangestu Restui Investasi Raksasa, Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir Amankan Kontrak Miliaran Dolar!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Proyek ambisius ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku kimia esensial dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri. Rosan Roeslani melalui akun Instagramnya mengungkapkan bahwa fasilitas ini akan menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja selama masa konstruksi dan ratusan lainnya saat operasional, sekaligus memperkuat rantai pasok domestik dan meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Dengan nilai proyek mencapai US$800 juta, pabrik CA-EDC ini akan menjadi pusat produksi bahan baku penting bagi berbagai industri, mulai dari sabun dan deterjen hingga konstruksi dan pengemasan. Danantara Indonesia dan INA akan bersama-sama menanamkan modal sebesar US$200 juta untuk membangun fasilitas yang dikelola oleh PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan Chandra Asri Group, yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2027.

Baca juga:  Smelter Berkembang Pesat, Penambang Nikel Pacu Produksi!

Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperkuat industri strategis nasional yang memberikan nilai tambah tinggi dan menciptakan lapangan kerja. Eddy Porwanto, Pengganti Sementara Ketua Dewan Direktur INA, menambahkan bahwa investasi ini mencerminkan mandat investasi jangka panjang INA untuk menggerakkan modal pada sektor-sektor prioritas nasional.

Presiden Direktur dan CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra, berharap proyek CA-EDC ini dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan impor bahan kimia strategis, memperkuat ketahanan rantai pasok nasional, dan mendukung hilirisasi. Pada fase pertama, pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 400.000 ton Caustic Soda kering dan 500.000 ton Ethylene Dichloride.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Asuransi Ogah ‘All In’ ke Saham? Ini Kata OJK

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait