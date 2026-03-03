Jabar PosBerita

Pasar Moge Premium Makin Menggoda, Gaya Hidup Touring Jadi Pemicu?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Pasar Moge Premium Makin Menggoda, Gaya Hidup Touring Jadi Pemicu?
Jabarpos.id, Jakarta – Pasar motor gede (moge) premium di Indonesia menunjukkan tren positif yang menjanjikan. BMW Motorrad Indonesia melihat potensi besar dalam penjualan moge premium, didorong oleh peningkatan pendapatan kelas menengah atas, orientasi gaya hidup, dan tren touring yang semakin populer di kalangan masyarakat.

Indra Adhiwijaya, Head of Marketing BMW Motorrad Indonesia, mengungkapkan bahwa pasar moge di Indonesia semakin matang, dengan moge kini menjadi bagian dari gaya hidup. Hal ini tercermin dari peningkatan penjualan BMW Motorrad sebesar 5% (year-on-year) pada tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi di Asia Tenggara.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

BMW Motorrad juga berupaya memperluas jangkauan pasar dengan mengembangkan moge premium yang lebih terjangkau, dengan harga di bawah Rp 200 juta. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk BMW Motorrad dan menarik minat konsumen baru.

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Indra Adhiwijaya menjelaskan lebih lanjut mengenai prospek dan tantangan bisnis motor premium di Indonesia. Ia menyoroti bagaimana tren touring dan gaya hidup berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pasar moge premium.

