Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.5 C
Jakarta
Kamis, Januari 1, 2026
type here...
Jabar PosBerita

60 Tahun Berkuasa Warren Buffett Akhirnya Lengser

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
60 Tahun Berkuasa Warren Buffett Akhirnya Lengser
spot_img

Dunia investasi global digemparkan dengan kabar lengsernya Warren Buffett dari kursi Chief Executive Officer (CEO) Berkshire Hathaway. Setelah enam dekade memimpin konglomerasi raksasa tersebut, sang investor legendaris resmi menyerahkan tongkat estafet kepada Greg Abel pada Kamis, 1 Juni 2026. Peristiwa ini, seperti dilansir jabarpos.id, menandai berakhirnya sebuah era kepemimpinan yang tak tertandingi dalam sejarah korporasi modern.

Sejak mengambil alih kendali Berkshire pada tahun 1965, Buffett, yang dijuluki "Oracle of Omaha," telah mengubah perusahaan tekstil yang lesu menjadi kerajaan bisnis bernilai triliunan dolar. Di bawah kepemimpinannya, para investor awal yang mempercayakan modalnya pada Berkshire Hathaway menyaksikan keuntungan fantastis, mencapai sekitar 6.100.000%. Angka ini jauh melampaui kinerja indeks S&P 500 yang, dalam periode yang sama, "hanya" membukukan imbal hasil sekitar 46.000%, bahkan setelah memperhitungkan dividen.

Baca juga:  Bos Investree Buron, OJK Kejar Pendiri yang Jadi DPO
60 Tahun Berkuasa Warren Buffett Akhirnya Lengser
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pada hari terakhir Buffett menjabat sebagai CEO, Rabu waktu setempat, saham Berkshire Hathaway memang menunjukkan sedikit pelemahan. Saham Kelas A terkoreksi 0,1% menjadi US$ 754.800, sementara saham Kelas B turun 0,2% ke US$ 502,65. Namun, penurunan tipis ini masih jauh lebih baik dibandingkan indeks S&P 500 yang anjlok 0,7% pada hari yang sama, menunjukkan ketahanan fundamental perusahaan. Sepanjang tahun 2025, Berkshire bahkan tidak pernah mencatat kerugian, meskipun Buffett mengakui tantangan dalam menemukan target akuisisi besar untuk konglomerat senilai US$ 1,08 triliun ini. Perusahaan ini tetap mempertahankan posisi kas yang sangat besar, mencapai US$ 381,7 miliar hingga akhir September 2025.

Baca juga:  Menkeu Purbaya Blusukan ke BNI, Ada Apa Gerangan?

Sosok yang kini mengemban tanggung jawab besar ini adalah Greg Abel, 63 tahun. Ia bukanlah wajah baru di lingkungan Berkshire, telah bergabung sejak tahun 2000 pasca-akuisisi MidAmerican Energy. Sejak 2018, Abel telah menjabat sebagai Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas seluruh bisnis non-asuransi. Kini, ia akan memimpin penuh operasional konglomerasi yang membentang luas, mulai dari raksasa asuransi Geico, perusahaan kereta api BNSF, hingga merek-merek ritel ikonik seperti Dairy Queen dan See’s Candies.

Dengan transisi ini, struktur manajemen Berkshire Hathaway mengalami penyesuaian untuk memastikan kelangsungan bisnis yang solid:

  • Greg Abel kini resmi menjabat sebagai CEO, dengan tanggung jawab penuh mengawasi operasional grup secara keseluruhan, termasuk sektor energi dan manufaktur.
  • Warren Buffett, di usianya yang ke-95, tidak sepenuhnya pensiun. Ia akan tetap menjabat sebagai Chairman atau Ketua Dewan Komisaris dan berjanji akan tetap berkantor setiap hari di Omaha, memberikan bimbingan dan dukungan kepada Abel.
  • Ajit Jain akan tetap memegang perannya sebagai Vice Chairman, fokus mengawasi bisnis inti asuransi Berkshire yang krusial.
  • Adam Johnson, CEO NetJets, mengambil alih pengawasan unit produk konsumen, jasa, dan ritel, peran yang sebelumnya diemban oleh Abel.
Baca juga:  Lululemon Terjungkal! Gara-Gara Trump?

Pergantian kepemimpinan ini menandai babak baru bagi Berkshire Hathaway, sebuah perusahaan yang telah menjadi simbol kesuksesan investasi dan manajemen yang bijaksana di bawah arahan Warren Buffett selama enam dekade terakhir.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Pekerja Rumah Tangga Guncang Bursa Efek Abad Ke-17

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26.5 ° C
26.7 °
25.5 °
81 %
2.1kmh
40 %
Kam
31 °
Jum
33 °
Sab
25 °
Ming
28 °
Sen
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  