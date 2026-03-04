Jabar PosBerita

Gawat Timur Tengah Bergejolak Penerbangan Indonesia Kena Imbas

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Gawat Timur Tengah Bergejolak Penerbangan Indonesia Kena Imbas
spot_img

Jabarpos.id melaporkan, eskalasi konflik di Timur Tengah ternyata turut menyeret industri penerbangan Indonesia ke dalam pusaran masalah. Dampak signifikan dirasakan pada ekosistem kebandarudaraan yang dikelola InJourney.

Direktur Komersial InJourney, Veronica H Sisilia, mengungkapkan bahwa pengalihan penerbangan dari bandara-bandara terdampak di Timur Tengah berimbas langsung pada bandara-bandara dalam jaringan InJourney. Hal ini memicu efek domino yang meluas.

Baca juga:  Kejutan dari Airlangga, Ada Apa Gerangan?
Gawat Timur Tengah Bergejolak Penerbangan Indonesia Kena Imbas
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Pengalihan pesawat dari seluruh bandara yang terimpak itu juga pasti terimpak ke tempat bandara-bandara yang dikelola oleh InJourney itu sudah pasti," ujar Veronica dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta.

Lebih lanjut, Veronica menjelaskan bahwa dampak eskalasi ini tidak hanya terbatas pada operasional penerbangan. Rantai ekosistem bandara secara keseluruhan turut merasakan imbasnya, mulai dari layanan ground handling, tenant komersial, logistik, hingga aktivitas penumpang.

Baca juga:  Selamat dari Gigitan Ular Berbisa, Kisah Dudi Juhdi Warga Sumedang

InJourney terus berupaya melakukan penyesuaian dan mitigasi operasional sesuai dengan perkembangan situasi terkini. Tujuannya adalah untuk memastikan layanan kebandarudaraan tetap berjalan optimal di tengah ketidakpastian global.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dunia Bergejolak, Bagaimana Nasib Investasi di KEK?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait