OJK Optimis Hadapi Badai Ekonomi, Ada Apa dengan MSCI?

Jabarpos.id, Jakarta – Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan pandangan optimisnya terkait kemampuan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Top Women Fest 2026 di Sarinah, Jakarta Pusat.

Friderica mengakui bahwa dinamika global saat ini tidaklah mudah, dipicu oleh berbagai faktor seperti masalah geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi. Namun, ia menekankan pentingnya optimisme dalam menghadapi tantangan ini.

"Kita harus bersama-sama optimis bahwa kita bisa melampaui semua ini dengan sangat baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Friderica meyakinkan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini solid. Sektor jasa keuangan dan perbankan juga menunjukkan kinerja yang baik, dengan pertumbuhan kredit yang positif dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terkendali.

Dalam kesempatan tersebut, Friderica juga mengungkapkan pertemuannya dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI). OJK telah memberikan informasi terbaru mengenai upaya perbaikan yang dilakukan di pasar modal Indonesia. Friderica menyebutkan bahwa MSCI mengapresiasi langkah-langkah OJK, terutama dalam hal integritas, governance, dan tata kelola.

"Kita surprise juga kemarin MSCI mengeluarkan statement ya yang juga kita akan lihat review dari mereka di bulan Mei dan Juni ini. Namun intinya semua kita lakukan dalam rangkai kita semakin mendorong sektor jasa keuangan kita bisa tumbuh solid, kredibel dan berkelanjutan," pungkasnya.