Perang Iran-AS Memicu Volatilitas Pasar, Investor Cemas?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat, telah berlangsung selama sebulan terakhir dan mengguncang stabilitas pasar keuangan global. Ketegangan geopolitik ini memicu pertanyaan besar: sektor dan negara mana yang mampu meraup untung di tengah kekacauan ini, dan siapa saja yang justru tertekan?

Kekhawatiran investor meningkat seiring dengan potensi meluasnya konflik. Harga minyak mentah dunia melonjak tajam akibat kekhawatiran gangguan pasokan dari wilayah Timur Tengah yang kaya minyak. Hal ini menguntungkan perusahaan-perusahaan energi, namun di sisi lain, memicu inflasi dan menekan sektor transportasi serta manufaktur.

Baca juga:  Ratu Maxima Ungkap Rahasia Dibalik Ekonomi Kuat Indonesia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pasar saham global mengalami fluktuasi yang signifikan. Investor cenderung mencari aset-aset yang dianggap aman (safe haven) seperti emas dan obligasi pemerintah AS, yang mendorong harga aset-aset tersebut naik. Sementara itu, mata uang negara-negara berkembang yang memiliki eksposur tinggi terhadap risiko geopolitik mengalami tekanan.

Analis pasar keuangan jabarpos.id memperingatkan bahwa ketidakpastian masih akan mendominasi pasar dalam beberapa waktu ke depan. Investor disarankan untuk berhati-hati dan melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Pantau terus perkembangan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi.

Baca juga:  Panik Pengajuan Kredit Ditolak? Ini Jurus Ampuh Bersihkan Nama dari Blacklist Bank!

Untuk informasi lebih mendalam mengenai dinamika pasar keuangan di tengah konflik Iran-AS, simak program Closing Bell di CNBC Indonesia (Selasa, 31/03/2026).

