Kejutan dari BRI Saham Anak Usaha Dilepas ke Danantara

Jabarpos.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara mengejutkan mengumumkan pengalihan kepemilikan saham anak usaha di bidang manajemen investasi, PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) dan PT PNM Investment Management (PNM-IM), kepada PT Danantara Asset Management (DAM). Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi yang tengah gencar dilakukan Danantara di sektor pengelolaan investasi nasional.

Pengumuman penting ini tertuang dalam Keterbukaan Informasi yang dirilis BRI pada 2 April 2026. Transaksi monumental ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) pada 1 April 2026.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menjelaskan bahwa pengalihan kepemilikan BRI-MI dan PNM-IM merupakan bagian dari upaya besar konsolidasi dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Inisiatif ini dirancang untuk mendukung terbentuknya perusahaan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdaya saing, serta mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial sejalan dengan agenda jangka panjang Indonesia," ungkapnya dalam keterangan resmi pada Jumat (10/4/2026).

Dalam transaksi tersebut, BRI dan DAM telah meneken PJBB terkait rencana pembelian 19.500.000 saham BRI MI yang dimiliki Perseroan, yang berujung pada pengambilalihan BRI MI. Nilai transaksi pengalihan saham BRI MI ini mencapai Rp975 miliar untuk 19,5 juta saham, setara dengan 65% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor BRI-MI.

Sementara itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai perusahaan terkendali BRI, juga telah menandatangani PJBB dengan DAM untuk rencana pembelian 109.999 saham PNM-IM yang dimiliki PNM, sehingga mengakibatkan pengambilalihan atas PNM-IM. Jumlah saham ini setara dengan 99,999% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor yang dikeluarkan oleh PNM-IM, dengan nilai transaksi sebesar Rp345 miliar.

DAM, sebagai holding operasional, memiliki ambisi besar untuk menciptakan perusahaan aset manajemen yang menjadi pemimpin pasar dengan daya saing tinggi melalui inovasi produk dan layanan. Tujuannya adalah memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Transaksi Afiliasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi bisnis dan melengkapi kapabilitas yang ada, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas.

Pelaksanaan transaksi ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sebagai manajemen investasi, entitas ini menjalankan kegiatan usaha berupa pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah dan/atau pengelolaan portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah. Kegiatan ini tidak mencakup pengelolaan dana perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun bank yang melakukan pengelolaan investasinya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ke depan, langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi Perseroan dan pemegang saham, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem industri keuangan nasional serta menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan," pungkas Dhanny.