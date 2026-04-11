Menkeu Era Soeharto Dicegat di Istana Negara, Gara-Gara Mobil Kijang Butut?

jabarpos.id – Kisah unik datang dari Menteri Keuangan era Orde Baru, Mar’ie Muhammad, yang dikenal dengan julukan ‘Mr. Clean’. Sosok yang dikenal jujur dan sederhana ini pernah mengalami kejadian lucu sekaligus mencerminkan prinsip hidupnya yang anti-kemewahan. Pada tahun 1996, Mar’ie Muhammad nyaris tidak bisa masuk Istana Negara karena mobil yang dikendarainya.

Saat itu, Mar’ie dijadwalkan menerima Bintang Mahaputra dari Presiden Soeharto. Alih-alih menggunakan mobil dinas mewah seperti pejabat lainnya, Mar’ie memilih datang bersama istrinya menggunakan mobil Kijang tua keluaran tahun 1980-an. Mobil tersebut adalah milik pribadinya.

Baca juga:  Liverpool Incar Gelandang Real Sociedad, Tapi Harganya Bikin Kantong Ketar-ketir
Menkeu Era Soeharto Dicegat di Istana Negara, Gara-Gara Mobil Kijang Butut?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sesampainya di gerbang Istana Negara, mobil Kijang tersebut dihentikan oleh petugas keamanan. Mereka tidak menyangka bahwa penumpang mobil tua itu adalah seorang Menteri Keuangan. Petugas mengira Mar’ie dan istrinya hanyalah tamu biasa.

Setelah Mar’ie menunjukkan identitas dan menjelaskan maksud kedatangannya, petugas keamanan langsung meminta maaf dan mempersilakannya masuk. Kejadian ini menjadi bukti nyata prinsip hidup Mar’ie yang lebih mengutamakan efisiensi daripada gengsi.

Baca juga:  Bandara IKN Kini Resmi Berubah Menjadi Bandara Komersial

Dalam otobiografinya, Mar’ie menegaskan bahwa mobil dinas hanya boleh digunakan untuk urusan pekerjaan, bukan untuk keperluan pribadi. Baginya, harga mobil tidak menentukan fungsinya. Selama masih berfungsi dengan baik, ia tidak perlu menggantinya dengan yang baru.

Kesederhanaan Mar’ie bukan sekadar pencitraan. Ia dikenal sebagai sosok yang bersih, jujur, dan tegas. Prinsip ini tercermin dalam kinerjanya sebagai pejabat negara. Saat menjabat sebagai Dirjen Pajak, ia berhasil melampaui target penerimaan pajak secara signifikan. Sebagai Menteri Keuangan, ia mampu menjaga keseimbangan anggaran dan menunda krisis ekonomi melalui kebijakan fiskal yang cermat.

Baca juga:  Jangan Kaget! Simpan Duit Banyak di Bank Justru Bikin Boncos? Ini Alasannya!

Atas prestasinya tersebut, Mar’ie dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia pada tahun 1995 oleh majalah Asiamoney. Setelah pensiun sebagai bendahara negara pada tahun 1998, Mar’ie mengabdikan diri di dunia kemanusiaan dan anti-korupsi hingga akhir hayatnya pada 11 Desember 2016.

Pinjol Ilegal Terbongkar OJK Dalangnya Orang Dalam?

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
