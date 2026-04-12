Industri Pipa Baja Nasional Hadapi Tantangan Global, Inovasi Rendah Karbon Jadi Solusi?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – Di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah dan tekanan ekonomi global, industri pipa baja nasional terus berupaya menjaga stabilitas dan mencari solusi inovatif. Chief Strategy Officer PT Steel Pipe Industry of Indonesia (ISSP) atau Spindo, Johanes Wahyudi Edward, mengungkapkan bahwa dampak ketegangan politik di Timur Tengah belum signifikan terasa pada permintaan pipa baja. Namun, eskalasi yang berkepanjangan dapat mengganggu rantai pasok industri baja secara keseluruhan, terutama dengan kenaikan harga bahan baku yang mencapai 20%.

Selain tantangan eksternal, industri pipa baja juga menghadapi kendala daya beli konsumen dan kenaikan harga bahan bakar Solar. Untuk mengatasi lonjakan biaya listrik dan mendukung keberlanjutan, Spindo berupaya memanfaatkan energi bersih dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya listrik dari PLN sebesar 10-15%, meskipun kontribusi energi terhadap biaya produksi pipa baja saat ini belum terlalu besar.

Industri Pipa Baja Nasional Hadapi Tantangan Global, Inovasi Rendah Karbon Jadi Solusi?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam dialog bersama CNBC Indonesia, Johanes Wahyudi Edward menjelaskan bahwa Spindo terus mengembangkan produk baja rendah karbon sebagai bagian dari komitmen terhadap transisi energi. Inovasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang semakin peduli terhadap isu lingkungan.

Lebih lanjut, Johanes menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi industri baja. Insentif fiskal dan kemudahan perizinan dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, industri pipa baja nasional terus berupaya beradaptasi dan berinovasi. Pengembangan produk baja rendah karbon dan pemanfaatan energi bersih menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing di era transisi energi.

