Dividen ITMG Anjlok Drastis, Ada Apa Gerangan?

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar kurang menggembirakan datang dari emiten pertambangan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Perusahaan mengumumkan penurunan dividen final yang cukup signifikan, memicu pertanyaan di kalangan investor.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat (17/4/2026) lalu menetapkan dividen final sebesar US$65 juta atau setara dengan Rp1,11 triliun. Dengan demikian, total dividen tunai untuk tahun buku 2025 menjadi US$115 juta atau sekitar Rp1,97 triliun.

Namun, angka ini jauh di bawah ekspektasi, mengalami penurunan tajam sebesar 52% dibandingkan dengan tahun buku 2024 yang mencapai US$243 juta. Sebelumnya, ITMG telah membagikan dividen interim sebesar US$50 juta pada November 2025. Sisa dividen sebesar US$65 juta akan dibagikan pada 19 Mei 2026.

Penurunan dividen ini sejalan dengan penurunan laba bersih perusahaan pada tahun buku 2025. Laba ITMG merosot 46% menjadi Rp 3,14 triliun, dari sebelumnya Rp 5,93 triliun. Penurunan laba inilah yang menjadi penyebab utama penurunan nominal dividen yang dibagikan.

Selain keputusan dividen, RUPST juga menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan. Djoko Wintoro mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen dan digantikan oleh Gede Harja Wasistha. Susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan dapat dilihat pada daftar yang terlampir.

Penurunan dividen ITMG ini tentu menjadi perhatian para investor. Bagaimana prospek ITMG ke depan? Apakah penurunan ini bersifat sementara atau akan berlanjut? Investor akan mencermati dengan seksama kinerja perusahaan di kuartal-kuartal mendatang.