Rahasia Transformasi BUMN Terkuak, Sentuhan Wanita Ini Jadi Kunci?

Jabarpos.id, Jakarta – Managing Director Danantara Asset Management, Febriany Eddy, membuka tabir transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah digarap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Kisah ini terungkap dalam sesi talkshow Top Women Fest 2026 di Sarinah, Jakarta Pusat.

Febriany menekankan bahwa misi utama mereka adalah transformasi BUMN. Tantangan yang dihadapi sangat besar, namun ia meyakini bahwa transformasi perusahaan harus dimulai dari transformasi pemimpinnya. Menurutnya, tanpa perubahan pada pemimpin, transformasi tidak akan terwujud. Hal ini menjadi tantangan utama saat ia pertama kali bergabung dengan Danantara.

Dulu dikenal sebagai ‘Wanita Tambang’ karena kariernya sebagai CEO Vale Indonesia, Febriany kini menghadapi lanskap yang berbeda di Danantara. Dengan lebih dari 1.000 BUMN dari holding hingga cucu perusahaan, ia menekankan pentingnya menemukan pemimpin yang berkualitas. Mencari pemimpin yang tepat di antara ribuan direksi bukanlah tugas yang mudah.

Dalam proses transformasi ini, Febriany menilai perlunya menggabungkan talenta dari internal maupun eksternal BUMN. Ia memanfaatkan momen Top Women Fest 2026 untuk mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam transformasi BUMN. Meskipun jalan yang ditempuh tidak mudah, Febriany optimis selalu ada titik terang dalam setiap transformasi.