Terungkap Indonesia Siap Jadi Pusat Keuangan Global

Jakarta – Ambisi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan global semakin mengemuka, didukung oleh regulasi yang pro-investasi. Hal ini menjadi sorotan utama dalam gelaran CNBC Investment Forum 2026 yang diselenggarakan untuk mengupas tuntas implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurut laporan jabarpos.id, forum ini bertujuan memperkuat sektor keuangan sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sari Yuliati, dalam kesempatan forum tersebut menegaskan bahwa di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tetap berdiri sebagai episentrum pertumbuhan yang tangguh. Ketahanan ini, lanjut Sari, ditopang oleh kombinasi kedisiplinan fiskal, kehati-hatian dalam kebijakan moneter, serta reformasi struktural yang signifikan, salah satunya melalui pengesahan UU P2SK.

Undang-Undang P2SK, menurut Sari Yuliati, merupakan manifestasi nyata komitmen negara untuk mengkalibrasi ulang mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan dan memperluas akses pembiayaan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong inovasi dan produktivitas di berbagai sektor.

Dengan jaminan regulasi yang kondusif bagi investasi dan visi yang jelas melalui UU P2SK, Indonesia optimis dapat mewujudkan ambisinya menjadi salah satu pusat keuangan terkemuka di kawasan, bahkan dunia. Diskusi mendalam mengenai prospek dan tantangan ini menjadi agenda utama dalam Investment Forum 2026 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia pada Rabu, 15 Juli 2026.