Prabowo Ungkap Kejutan Bank Emas RI Kelola Harta Karun Triliunan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan saat Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026). Di hadapan para menteri, Prabowo dengan bangga memamerkan capaian fantastis bank emas nasional yang baru setahun berdiri, kini telah berhasil mengelola 153 ton emas. Informasi ini dihimpun jabarpos.id dari laporan langsung.

Nilai emas yang berhasil dikelola tersebut, menurut Prabowo, telah menembus angka US$20 miliar, sebuah jumlah yang setara dengan ratusan triliun rupiah. Dengan nada penuh kebanggaan, Prabowo menyatakan bahwa pendirian bank emas ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia memiliki lembaga pengelola emas dengan skala sebesar itu, menjadikannya salah satu prestasi bersejarah bagi bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo langsung menanyakan konfirmasi nilai kelolaan emas kepada CEO Danantara yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Rosan membenarkan angka US$20 miliar, menegaskan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, bank yang didirikan pemerintah telah mengelola aset emas senilai fantastis tersebut.

Prabowo tak ragu menyebut capaian ini sebagai prestasi berskala dunia. Ia menilai, keberhasilan bank emas mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia yang kini mulai diperhitungkan di kancah global. Optimisme tinggi diungkapkan Prabowo, meyakini bahwa nilai kelolaan ini akan terus meroket di tahun-tahun mendatang.

"Kita ternyata diam-diam telah mencapai prestasi skala dunia," tegas Prabowo, bahkan menantang pihak mana pun untuk membandingkan capaian ini dengan negara lain, mengindikasikan bahwa Indonesia berhasil mencetak rekor tanpa banyak gembar-gembor.

Pemaparan mengenai bank emas ini merupakan bagian dari sejumlah pencapaian pemerintahannya yang telah berjalan selama 20 bulan. Prabowo menambahkan, dalam buku yang dibagikan kepada peserta sidang, tercatat 108 masalah kronis bangsa yang sedang dan terus diupayakan penyelesaiannya melalui berbagai kebijakan strategis.

Sebagai informasi, layanan bank emas nasional secara resmi diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 26 Februari 2025. Operasionalnya dijalankan melalui kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Layanan yang disediakan mencakup deposito emas, pembiayaan, penitipan, hingga perdagangan emas. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.