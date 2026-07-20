Author Image

Endang Wulansari

21 Juli 2026, 04:04 WIB

Share

Prabowo Ungkap Kejutan Bank Emas RI Kelola Harta Karun Triliunan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan saat Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026). Di hadapan para menteri, Prabowo dengan bangga memamerkan capaian fantastis bank emas nasional yang baru setahun berdiri, kini telah berhasil mengelola 153 ton emas. Informasi ini dihimpun jabarpos.id dari laporan langsung.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Nilai emas yang berhasil dikelola tersebut, menurut Prabowo, telah menembus angka US$20 miliar, sebuah jumlah yang setara dengan ratusan triliun rupiah. Dengan nada penuh kebanggaan, Prabowo menyatakan bahwa pendirian bank emas ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia memiliki lembaga pengelola emas dengan skala sebesar itu, menjadikannya salah satu prestasi bersejarah bagi bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo langsung menanyakan konfirmasi nilai kelolaan emas kepada CEO Danantara yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Rosan membenarkan angka US$20 miliar, menegaskan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, bank yang didirikan pemerintah telah mengelola aset emas senilai fantastis tersebut.

Also Read

Himbara Jadi Kunci BUMN Karya Bangkit

Terungkap Dana Triliunan Rupiah Milik Bangsa

JP Morgan Bikin Kejutan BBRI

Kredit Baru Meledak Bank Justru Waspada

Investor Asing Diam-diam Lepas Saham Ini

Prabowo tak ragu menyebut capaian ini sebagai prestasi berskala dunia. Ia menilai, keberhasilan bank emas mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia yang kini mulai diperhitungkan di kancah global. Optimisme tinggi diungkapkan Prabowo, meyakini bahwa nilai kelolaan ini akan terus meroket di tahun-tahun mendatang.

"Kita ternyata diam-diam telah mencapai prestasi skala dunia," tegas Prabowo, bahkan menantang pihak mana pun untuk membandingkan capaian ini dengan negara lain, mengindikasikan bahwa Indonesia berhasil mencetak rekor tanpa banyak gembar-gembor.

Pemaparan mengenai bank emas ini merupakan bagian dari sejumlah pencapaian pemerintahannya yang telah berjalan selama 20 bulan. Prabowo menambahkan, dalam buku yang dibagikan kepada peserta sidang, tercatat 108 masalah kronis bangsa yang sedang dan terus diupayakan penyelesaiannya melalui berbagai kebijakan strategis.

Sebagai informasi, layanan bank emas nasional secara resmi diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 26 Februari 2025. Operasionalnya dijalankan melalui kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Layanan yang disediakan mencakup deposito emas, pembiayaan, penitipan, hingga perdagangan emas. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Related Post

Himbara Jadi Kunci BUMN Karya Bangkit

Himbara Jadi Kunci BUMN Karya Bangkit

Jul. 21, 2026

Langkah besar diambil untuk menyehatkan BUMN Karya yang selama ini terlilit utang. Sebuah inisiatif restrukturisasi komprehensif digulirkan, melibatkan peran strategis dari perbankan Himpunan Bank Milik

Terungkap Dana Triliunan Rupiah Milik Bangsa

Terungkap Dana Triliunan Rupiah Milik Bangsa

Jul. 20, 2026

Presiden Prabowo Subianto dengan bangga menyoroti keberadaan Danantara sebagai salah satu pencapaian terbesar bangsa Indonesia yang akan tercatat dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil

JP Morgan Bikin Kejutan BBRI

JP Morgan Bikin Kejutan BBRI

Jul. 20, 2026

Kabar gembira datang bagi para investor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Raksasa keuangan global, JP Morgan, secara mengejutkan mengumumkan peningkatan rekomendasi saham BBRI

Kredit Baru Meledak Bank Justru Waspada

Kredit Baru Meledak Bank Justru Waspada

Jul. 20, 2026

Bank Indonesia melaporkan penyaluran kredit baru perbankan melonjak signifikan pada kuartal II 2026. Namun, di balik derasnya permintaan pembiayaan, perbankan justru terlihat lebih berhati-hati dalam

Investor Asing Diam-diam Lepas Saham Ini

Investor Asing Diam-diam Lepas Saham Ini

Jul. 20, 2026

Pasar modal Indonesia menunjukkan dinamika yang kontras sepanjang pekan 13-17 Juli 2026. Di tengah euforia penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), investor asing justru teridentifikasi

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com